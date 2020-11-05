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    Bülent Uygun koronavirüse yakalandı

    Teknik direktör Bülent Uygun, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 05.11.2020 - 13:16
    • Güncelleme : 05.11.2020 - 13:31
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    Bülent Uygun koronavirüse yakalandı

    Son olarak Denizlispor'u çalıştıran teknik direktör Bülent Uygun, sevenlerini üzen bir açıklama yaptı.

    Uygun, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

    49 yaşındaki teknik adam şu ifadeleri kullandı:

    "DOSTLARDAN DUA BEKLİYORUM"

    "Kaderimi ben seçmedim. Rabbim ikram etti Elhamdulillâhi rabbil'alemin. Şu an itibari ile Covid19 virüsü ile ben de tanışmış oldum. İyiyim desem yalan olur, kötüyüm desem inancıma dokunur ondan ki ne yaşarsam yaşayayım şükrediyorum. Dostlardan dua bekler dua ederim. Allah (CC) tüm ülkemdeki hastalara şifa versin, sağlık versin, koruyup kollasın."

    Bülent Uygun koronavirüse yakalandı #1

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