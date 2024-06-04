Bülent Uygun, Sivasspor'dan memnun! Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Avrupa kupalarına gidemedik ama Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan ve Trabzonspor'dan puanlar aldık. 6-7 hafta öncesinden kümede kalarak bu sezonu çok güzel bir şekilde bitirdik" dedi.

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AA

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, kırmızı-beyazlı ekibin zor şartlar altında başarılı bir sezon geçirdiğini söyledi.

Uygun, AA muhabirine, sıkıntılı bir dönemde Sivasspor'da teknik direktörlük görevine getirildiğini aktardı.

"Yunus Emre Konak'ı yetiştiren Servet Çetin"

Kendisinden önce görev yapan teknik direktör Servet Çetin'in devre arasına kadar geçen süreçte başarılı olduğunu aktaran Uygun, şunları dedi:

Sivasspor tarihinin en pahalı satışı olan ve 5 milyon euroya yakın bir paraya transferi gerçekleşen Yunus Emre Konak'ı yetiştiren, ilk çıkartıp oynatan hoca oydu.

"Servet Çetin'i ayrı severim"

Çetin'in kendi isteğiyle takımın başından ayrıldığını belirten Uygun, şu şekilde konuştu:

Biriyle problemi vardı. O birinin kim olduğunu bilmiyorum. Kamuoyunda benimle ilgili çok söz geçti. Servet Çetin'i ayrı severim. Benim için çok değerlidir, düğünüme kadar geldi. Neden bıraktığını bilmiyorum. Kendisi gün gelir açıklar. Benden dolayı ise onu da açıklar ama gerçekten çok güzel şeyler başardı.

"2-3 kere Avrupa kupalarına katılma şansı yakaladığımız dönemler oldu"

Uygun, Servet Çetin'in görevden ayrılması sonrası kendisine teklif geldiğini ve bunu kabul ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

Gelir gelmez çok büyük bir sorunla karşılaştık. Takımın en kilit isimlerinden Yunus Emre Konak gitmiş, Gerson Rodrigues, Modou Barrow ve Samu Saiz da takımdan ayrılma aşamasındaydı. Yani takımın neredeyse yüzde 50'sinin ayrılma noktasında olduğu veya oynamak istemediği bir ortama girdik. Öyle olunca bu görev daha da zorlaştı. Bu futbolcular gittikten sonraki sürece baktığımızda, yeni gelen arkadaşlarla bir uyum sağlayarak lig bitmeden 6-7 hafta önce takımımız kümede kalma başarısı gösterdi. Hatta 2-3 kere Avrupa kupalarına katılma şansı yakaladığımız dönemler oldu. Bunlardan bir tanesinde maalesef yenilerek o sürecin devamını sağlayamadık. En yaklaştığımız zaman Başakşehir maçıydı. Malum orada hakem verdiği hatalı kararlarla yenilmemize neden oldu.

"Bu sezonu çok güzel bir şekilde bitirdik"

Takımının başarılı bir sezon geçirdiğini anlatan Uygun, şu değerlendirmede bulundu:

Avrupa kupalarına gidemedik ama Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan ve Trabzonspor'dan puanlar aldık. 6-7 hafta öncesinden kümede kalarak bu sezonu çok güzel bir şekilde bitirdik.

Uygun, az da olsa bir taraftar grubunun kendilerini desteklediğini dile getirerek, stadyuma gelen futbolseverlere teşekkür etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)