Bülent Uygun: Siz yüreğinizle her şeyi yapacak güçtesiniz

Bülent Uygun: Siz yüreğinizle her şeyi yapacak güçtesiniz

Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun soyunma odasında yaptığı takım konuşmasında yerine geldiği Marius Sumudica'ya göndermede bulundu.

Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un Hatayspor maçı öncesi soyunma odasında futbolcularına yaptığı konuşmanın görüntüleri kamuoyu ile paylaşıldı.

SUMUDICA'YA GÖNDERME

Uygun görüntülerde, "Size çok şey söylediler. İyi olmadığınızı düşündüler. Ama siz yüreğinizle her şeyi yapabilecek güçtesiniz." ifadelerine yer verdi.

Uygun'un bu konuşmaları teknik direktör Marius Sumudica'nın futbolcular için 'yetersiz' oldukları yönündeki açıklamalarına cevap olarak yorumlandı.

Teknik direktör Bülent Uygun'un Hatayspor maçı öncesinde soyunma odasında futbolcularına yönelik yaptığı konuşmanın görüntüleri kamuoyu ile paylaşıldı.

Bülent Uygun: Siz yüreğinizle her şeyi yapacak güçtesiniz VİDEO

"SİZ YÜREĞİNİZLE HER ŞEYİ YAPABİLECEK GÜÇTESİNİZ"

Uygun konuşmasında, "İyi olduğunuza inandığım için buradayım. Sizde iyi olduğunuzu göstereceksiniz buna emininim. Evet rakibimiz saygı duyulacak bir takım. Herkes de beğeniyor ve saygı duyuyor. Ama bugün yenerek siz daha fazla saygıyı hak edeceksiniz. Size çok şey söylediler. İyi olmadığınızı düşündüler. Ama siz yüreğinizle her şeyi yapabilecek güçtesiniz. Oynayın keyif alın. Mücadele edin. Kazanmak için savasın ve kazanarak buraya gelin. Söz mü?" ifadelerine yer verdi.

Uygun'un bu konuşmaları teknik direktör Marius Sumudica'nın futbolcular için 'yetersiz' oldukları yönündeki açıklamalarına cevap olarak yorumlandı.