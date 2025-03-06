Bülent Uygun: TFF, derbiye yabancı hakem getirerek doğru karar verdi

DHA

Fenerbahçeli İş Adamları Derneği (FBİAD), Ramazan ayı vesilesiyle bir iftar organizasyonu gerçekleştirdi.

Mihrabat Korusu’nda gerçekleştirilen etkinliğe FBİAD üyelerinin yanı sıra teknik direktör Yılmaz Vural ve Fenerbahçeli eski futbolcu ve teknik direktör Bülent Uygun da katıldı.

FBİAD Başkanı Güven Güleşce, dernek kurulduğundan beri iftar organizasyonu düzenlediklerini ve bunun artık geleneksel hale geldiğini belirtti.

"FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUĞA ULAŞACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Programa katılanlara teşekkür eden Güleşçe, şu ifadeleri kullandı:

Fenerbahçe, Avrupa’da son 5 yılda ülke puanına en fazla katkıda bulanan takım. Bu sene Avrupa’da yoluna devam eden tek takım Fenerbahçe. Şu anda, tek kaldık. Önemli bir görevimiz var. Takım oturdu, güçlü bir oyun sergiliyoruz. Turu geçeceğimize inanıyorum. Ligde de sezon sonunda Fenerbahçe’nin şampiyonluğa ulaşacağını düşünüyorum.

"RANGERS MAÇINI RAHAT KAZANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Programa katılan Bülent Uygun da sarı-lacivertli ekibin yükselen bir form grafiğinin olduğunu dile söyledi. Uygun, şunları dedi:

Fenerbahçe’nin yükselen bir ivmesi var. Her hafta moralli şekilde yukarıya gidiyor. Dolayısıyla çok keyifli. Ülke puanı açısından önemli bir maç bizi bekliyor. Fenerbahçe’nin en az 2-0’lık bir skorla rahat kazanacağınızı düşünüyorum.

"TFF DERBİYE YABANCI HAKEM GETİREREK DOĞRU KARAR VERDİ"

Yabancı hakem konusunda da görüşlerini dile getiren Bülent Uygun, şu ifadeleri kullandı: