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Bülent Uygun ve Sivassporlu oyunculardan çocuklara anlamlı ziyaret

Bülent Uygun ve Sivassporlu oyunculardan çocuklara anlamlı ziyaret Sivasspor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yatarak tedavi alan çocukları ziyaret etti.