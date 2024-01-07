Bülent Uygun'dan asker selamı

İHA
Sivasspor, Süper Lig’in 19. haftasında deplasmanda Kayserispor’u 3-1 yendi.
Maçın ardından teknik direktör Bülent Uygun, stadyum çıkışında kendisini bekleyen taraftarların yanına giderek tebrikleri kabul etti.
Deneyimli çalıştırıcı daha sonra taraftarlarla beraber asker selamı verdi.
"Kayseri hatırası"
Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğrafa, "Kayseri hatırası 2024" notu eklendi.
Paylaşım kısa sürede büyük etkileşim topladı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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