Bülent Uygun'dan Beşiktaş sözleri Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, pazar günü oynayacakları Beşiktaş maçına ilişkin açıklamada bulunarak, "Puan almak için sahada mücadele edeceğimiz bir maç bizi bekliyor" dedi.

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İHA

Sivasspor, Süper Lig’in 4. hafta maçında 1 Eylül Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik Direktör Bülent Uygun antrenman öncesi, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"KENDİ EVİMİZDE MAĞLUP OLMAK ÜZÜNTÜ VERİCİ"

1-0 mağlup oldukları Eyüpspor maçını değerlendiren Uygun, şunları dedi:

Kendi evimizde mağlup olmak üzüntü verici. Baktığımızda sürecin başlangıcıyla kadro yapımızla eksiklerimiz çok. Gelen arkadaşların 3 aydır idmansız olması. 3 günlük idmanla onları kullanamayacağımız için ki aynı keza Beşiktaş maçında da aynı problemimiz var. Onları hazırlamaya çalışıyoruz. Milli maç arası bize ilaç gibi gelecek. Orada hem antrenman yönünden, hem kadro yönünden, hem de sistem yönünden eksiklerimizi tamamlayacağız. Eyüpspor gerçekten iyi bir takım. Arda Turan kardeşimiz uluslararası arenada bizi çok iyi bir şekilde temsil etmişti. Antrenörlük kariyerinde de güzel başlangıç yaptı. Üzüntülüyüz, yenildik. Tabii geride kaldı. Biz yeni maçlara bakıyoruz. Önemli olan burada, bu birliktelik, beraberlik hep beraber takım vurgusunu oluşturmak ve ondan sonra da oyun sistemi ve felsefemizi bir araya getirip iyi bir Sivasspor'u sevenlerimize izletmek. Bütün hedefimiz o.

"BEŞİKTAŞ'TAN PUAN ALMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Hafta sonu Beşiktaş ile oynayacakları maçın zor geçeceğini söyleyen Uygun, şu ifadeleri kullandı:

Şimdi önümüzde Beşiktaş takımıyla oynayacağız. Gerçekten ben Beşiktaş taraftarına karşı ayrı bir sevgi de beslerim. Çünkü yıllarca halkı temsil etmiş olup siyahı kadar asil, beyazı kadar temiz olan bir camianın önüne gideceğiz. Orada çok zor bir maç bizi bekliyor. Gerçekten Avrupa kupalarına gittiği için sezonu erken açan form grafiği çok yüksek olan ve birbirinden kaliteli futbolcuları takımında barındıran bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Futbol adına oynamaya, kendimizi futbol güzelliklerini bireysel yetenekleri sergileyeceğimiz puan almak için de sahada mücadele edeceğimiz bir maç bizi bekliyor.

"2 TANE KENAR ADAM İSTİYORUM"

Uygun transfer çalışmalarına ilişkin ise, şu şekilde konuştu:

Bugün de aramızda Koita geri geldi. Ben yönetime söylemiştim 2 tane kenar adam istiyorum diye. Onu getirmek için, kalan 15 günlük transfer döneminde onu başarıp 2 veya 3 tane genç Türk alıp rekabeti arttıracağımız kadromuzun 18’lere, 19’lara çıktığı bir yapıyı inşallah elde edeceğiz diye ümit ediyorum.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Koşu ile başlayan antrenman, ısınma çalışmalarıyla devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise çift kale maç oynadı.

Sivasspor ile yeniden sözleşme imzalayan Fode Koita’da takımla beraber idmana çıkarak çalışmalara başladı.

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)