Bülent Uygun'dan Emre Mor sözleri: Messi'nin özelliklerine sahip, isterim Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun adı Sivasspor ile anılan Emre Mor hakkında, "Emre'yi çok beğenirim. Çok zor hayat şartları yaşayıp ama çok kaliteli ve çok yetenekli bir futbolcu. Olursa tabii ki mutlu olurum" dedi.

Haber Merkezi

Süper Lig’in 2024-25 sezonunun 5’inci hafta maçında Sivasspor, Gaziantep FK’yı ağırlayacak.

Bu önemli karşılaşma öncesi Sivasspor, kulüp tesislerinde yapılan antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve pas çalışmalarıyla sona erdi. Sivasspor, Gaziantep FK ile 14 Eylül Cumartesi günü saat 17.00’de 4 Eylül Stadı’nda karşılaşacak.

BÜLENT UYGUN’DAN AÇIKLAMALAR

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan teknik direktör Bülent Uygun, milli takımın İzlanda karşısında aldığı galibiyeti tebrik etti.

Uygun, "Milli maç arasında herkes en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştı. Aramıza geç katılan bazı oyuncularımız var ve onları hazırlamaya çalıştık. Gaziantep FK gibi güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Taraftarlarımızın desteği bizim için büyük önem taşıyor. Bu zor maçta evimizde kazanarak hem taraftarlarımızı mutlu etmek hem de takımımızın eksikliklerini gidermek istiyoruz. Rakibimizin güçlü bir kadrosu var, ama inşallah kazanan biz oluruz." şeklinde konuştu.

EMRE MOR TRANSFERİ HAKKINDAKİ YENİ GELİŞMELER

Bülent Uygun, transfer gündemiyle ilgili olarak da Emre Mor’dan bahsetti. Uygun, Emre Mor’un yeteneklerini takdirle değerlendirdi.

Şimdi ben yönetime belli isimleri zikrettim, vermiştim. Zaten o zamandan bu zamana hep bu anlamda çalışıyorlar. Bunların arasında Türkiye liginde oynayan 4-5 tane isimle beraber büyük takımlarımızdaki futbolcularımız da var. Emre Mor, çok beğendiğim, çok enteresan ve çok yetenekli. Yani bir nevi Messi'nin özelliklerine sahip bir yetenek. Emre'yi çok beğenirim. Çok zor hayat şartları yaşayıp ama çok kaliteli ve çok yetenekli bir futbolcu. Olursa tabii ki mutlu olurum. Yönetimimize biri sağ açık olmak üzere özellikle süratli olması anlamında söylüyorum, bir kenar adamı iki tane de Türk almak zorundayız. Alternatifi yaratmak zorundayız. Orta saha anlamında alternatifimiz yok.