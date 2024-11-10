Sivasspor, Süper Lig’in 12’nci hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’ye 4-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'Yİ TEBRİK EDİYORUM"

İstemedikleri bir sonuç aldıklarını söyleyen Bülent Uygun, şu ifadeleri kullandı:

İlk golü yedikten sonraki süreçte toparlanmamız zor oldu. En önemli oyuncularımızın sakatlığı, kadro yapısı dar olması bizim oyun planlarımızı bozdu. İstemediğimiz bir sonuç aldık. Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum.