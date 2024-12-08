Bülent Uygun'dan hakem eleştirisi

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Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'a konuk olan Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 3-2 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri; 36. dakikada Yunus Akgün, 45+9. dakikada Victor Osimhen (P) ve 53. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydederken, Metehan Baltacı 15. dakikada gördüğü kırmızı kartla arkadaşlarını 10 kişi bıraktı.

Ev sahibi takımın golleri ise 25. dakikada Garry Rodrigues ve 90+1. dakikada Bekir Turaç Böke'den geldi.

Maçın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun açıklamalarda bulundu.

"MAALESEF KAYBETTİK"

Bülent Uygun açıklamasında şunları dedi:

İstediğimiz planladığımız şekilde bir oyun anlayışı vardı, önlemler, oyun mantalitesi. Her şeyin güzel gittiği bir ortamda bireysel hatalar futbolun içinde var. Futbolcu kardeşlerim hata yapabiliyor, hata yapınca da pahalıya patlıyor. Basit iki hata bizi 2-1 geri düşürdü. Direkten dönenler, girdiğimiz pozisyonlar, oynadığımız Futbol mutluluk verici. İlk defa 15 bin taraftarımız geldi ama maalesef kaybettik, Galatasaray'ı tebrik ediyoruz.

"TÜM TAKDİR HAKLARINI RAKİBE VERDİ"

Sivasspor teknik direktörü sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

Sertlik dozajından ziyade sahada tüm takdir haklarını rakibe verdi. Her yere düştüklerinde faul verdi, bize vermedi. Vermesi gereken faulleri vermedi. Son dakikada Manaj'ın yaptığı kırmızı kart, TV'den bir daha izleyeceğim. Onlar vakit geçirmek için yerde yattılar. Böyle olunca sert gibi göründü ama sert bir oyun değildi. Yapacak bir şey yok. Önümüze bakacağız.

"KAZANMAK ADINA SAHADA MÜCADELE ETMEYE ÇALIŞTIK"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Bülent Uygun, açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Uygun, şu şekilde konuştu:

Kazanmak adına sahada mücadele etmeye çalıştık. Bazen futbolun bireysel hataları istemediğin sonuçlara neden oluyor. Oyunun gidişatını değiştirmeye çalıştık ama tekrar gol yedik. Direkten dönen toplarımız oldu. Hakem de devamlı takdir hakkını rakibe verdi. Bize faul vermedi. Puan almak istiyorduk, seyircimizi mutlu etmek istiyorduk. Bunu başaramadık. Devre arasında istediğim transferleri yaparak bu süreci devam ettireceğiz.

"İNSANLAR NE İSTİYOR BİLMİYORUM"

Taraftarın istifa çağrısına da cevap veren Uygun, şu ifadeleri kullandı: