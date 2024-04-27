Bülent Uygun'dan Rey Manaj için Galatasaray iddialarına yanıt Bülent Uygun, golcü oyuncu Rey Manaj'ın isminin Galatasaray ile anıldığının sorulması üzerine "Takımımızın transferinde sözleşmesi bitmeyen hiçbir futbolcuyla feriştahı, kralı gelse görüşemez" ifadelerini kullandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Uygun, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Konyaspor'un iyi bir takım olduğunu ve ani ataklarla deplasmanlarda iyi sonuçlar aldığını ifade etti.

"Belki Konyaspor bizden daha çok hak etti"

Rakiplerinin oyun anlayışına göre önlemler almaya çalıştıklarını belirten Uygun, şunları dedi:

Belki Konyaspor bizden daha çok hak etti. Pozisyon olarak çok üretemedik, kora kor 90 dakikalık bir mücadele vardı.

"Hayalimizi gerçekleştirmek istiyoruz"

Golcü oyuncu Rey Manaj'ın attığı golle Avrupa hayaline bir adım daha yaklaştıklarını aktaran Uygun, şu şekilde konuştu:

Rey Manaj golünü atarak 3 puan alıp, Avrupa yolunda ümidimizi, isteğimizi, arzumuzu ortaya koymuş oldu. Kalan maçlarımızdaki alacağımız sonuçlarla bu hayalimizi gerçekleştirmek istiyoruz.

"Topun hızını görmezdik, roketle yarışır gibi topa vururdu"

Bülent Uygun, Rey Manaj'ın Trabzonspor'un eski futbolcusu Hami Mandıralı gibi şutlar çektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Topun hızını görmezdik, roketle yarışır gibi topa vururdu. Aynı şekilde Rey Manaj'da bu yetenek var. Allah vergisi. Topa nereden gelirse gelsin her türlü en iyi şekilde vuran ve bu vuruş tekniğiyle beraber de skora katkı yapan çok özel ve önemli bir futbolcu. Sahada da çok faulü maruz kalıyor.

"Nikolic'in performansından da memnunum"

Kaleci Ali Şaşal Vural'ın yerine bu maçta Nikolic'i denediğini aktaran Uygun, Sırp kalecinin performansından memnun kaldığını aktardı.

Ali Şaşal Vural'ın yönetimle anlaştığını dile getiren Uygun, şu sözleri sarf etti:

Bugün itibariyle yönetimimizle anlaştı, ondan sonraki süreçte güzel bir şekilde gidecek. Ama Nikolic'i de görmemiz gerekiyordu. Çünkü sezon sonunda ne olacağını görmek ve yeni sezondaki kalecilerimizin kimler olacağını görmek zorundayım. Nikolic'in performansından da memnunum.

"Sözleşmesi bitmeyen hiçbir futbolcuyla feriştahı, kralı gelse görüşemez"

Bülent Uygun, golcü oyuncu Rey Manaj'ın isminin Galatasaray ile anıldığının sorulması üzerine şu şekilde görüş belirtti:

İç transferde belirli bir yol almaya çalışıyoruz. Takımımızın transferinde sözleşmesi bitmeyen hiçbir futbolcuyla feriştahı, kralı gelse görüşemez. Böyle bir dünya yok, sonrasına bakarız. Herkes hak ettiğini alır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)