Bülent Uygun'dan sert tepki! Sosyal medyada anamıza, karımıza küfür edenler...

Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 öne geçmesine rağmen Sivasspor 4-2 kazandı.

Müsabakanın ardından ise Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, çarpıcı açıklamalara imza attı.

UZUN SÜRE KONUŞMADI

Tecrübeli teknik adam, kendisine hakaret edenlere sert bir biçimde tepki gösterirken uzunca süre konuşmaması sosyal medyada gündem yarattı.

"ANAMIZA KARIMIZA KÜFÜR EDENLER"

Uygun, şu sözleri sarf etti:

Cenaze evinde düğün olmazmış. Adana Demirspor zor günlerden geçiyor. Bu şehir de başarıyı hak ediyor. Dolayısıyla yaşadıkları sendrom futbolculara da yansımış durumda. Bir an dalgınlığımıza geldi 2-0 geriye düştük. Tabii bizim açımızdan çok üzüntü verici. Bu arada da 2-0'dan sonra özellikle sosyal medyada anamıza, karımıza küfür edenler... Taktik değişiklikler ile 4-2 yendik. Mutluyuz.