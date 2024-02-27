Bülent Uygun'dan Süper Lig'e kontenjan önerisi Sivasspor'un deneyimli çalıştırıcısı Bülent Uygun, Süper Lig için öneride bulundu. Uygun, Japon ve Çinli futbolculara ek kontenjan açılabileceğini ifade etti.

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27 haftası geride kalan Süper Lig'de topladığı 39 puanla 6. basamakta yer alan Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sezonun ortasında Sivas ekibinin başına geçen Uygun, takımını çıkışa geçirdi.

Kırmızı-beyazlılar ile Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen tecrübeli isim, takımın son durumu hakkında Lig Radyo'ya konuştu.

"Manaj önemli bir yıldız"

Son 10 maçta 9 kez ağları sarsıp tüm dikkatleri üzerine çeken Rey Manaj'ın performansı hakkında konuşan Bülent Uygun, şu sözleri sarf etti:

Manaj, sivasspor taraftarıyla bütünleşti, mutlu ve sahada elinden geleni yapıyor. Büyük bir sakatlık yaşamış, önemli bir yıldız. Tabii ki fiziksel olarak güçlenmesi değerli. Antrenörümüz Ömer Faruk Mahir onunla özel programlar hazırlayarak çalışmalar yapıyor. Bunun da geri dönüşünü sahada alıyoruz. Bülent Bölükbaşı da gol vuruşlarıyla ilgili yine ayrı ve özel çalışmalar yaptırıyor. Oyun sistemimiz içinde nerede rol alması gerektiğini çok iyi biliyor artık ve böyle bir performans ortaya çıkıyor.

"Çinli, Japon futbolculara ek kontenjan açarak Asya'dan bir oyuncuyu yerli kontenjanında kullanabiliriz"

Sivasspor'un Süper Lig'in en az bütçeye sahip ikinci takımı olduğunu belirten Uygun, şunları dedi: