Bulgaristan Ligi'nde skandal olay: VAR hakemi canlı yayında bahis oynadı

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Futbol dünyasında eşi benzeri görülmemiş olaylara bir yenisi daha eklendi.

Bulgaristan'da yaşanan bir skandal dünya kamuoyunda gündem oldu.

Edinilen bilgilere göre, skandal olay geçtiğimiz günlerde Bulgaristan Ligi'nde oynanan önemli bir müsabaka sırasında yaşandı.

VAR HAKEMİ CANLI BAHİS OYNARKEN YAKALANDI

VAR odasında görevli olduğu belirtilen hakemin, maçın kritik anları yaşanırken kişisel cihazından veya sistem üzerinden bir bahis sitesine erişerek canlı bahis yaptığı anlara ait olduğu öne sürülen görüntüler, kaynağı belirsiz bir şekilde sızdırıldı.

Görüntülerin hızla yayılması, futbolun adil yönetimi ve hakemlerin tarafsızlığı konusunda ciddi endişelere yol açtı.

OYNADIĞI BAHSE GÖRE VAR KARARI

Bu durum, hakemin maçın gidişatını veya tartışmalı pozisyonları kendi bahislerine göre etkileyebileceği yönündeki şüpheleri kuvvetlendirdi.

Özellikle VAR sisteminin futbolda adaleti sağlamak amacıyla kullanıldığı bir dönemde, sistemin içinden bir görevlinin böylesi bir eyleme karışması, teknolojinin etik kullanımı ve denetimi hakkında da soru işaretleri doğurdu.

FEDERASYON SORUŞTURMA BAŞLATTI

Görüntülerin yayılması üzerine Bulgaristan Futbol Federasyonu, konuyla ilgili adım attı.

Federasyondan yapılan açıklamada, “VAR hakemlerinin tamamı hakkında soruşturma başlatılmıştır” denildi.

Olayın detaylarının hızlı şekilde aydınlatılması bekleniyor.