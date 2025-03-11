Bundesliga kulüpleri geçen sezon 5,87 milyar euroluk rekor gelir sağladı

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Almanya'da 1. lig (Bundesliga) ve 2. lig (Bundesliga 2) futbol takımlarının gelirleri, 2023-2024 sezonunda yüzde 12 artışla 5,87 milyar euroya ulaşarak rekor kırdı.

Almanya Birinci Futbol Ligi Bundesliga'da mücadele eden kulüplerin 2023-2024 sezonundaki toplam gelirleri açıklandı.

Buna göre, Alman profesyonel futbolu büyüme trendini sürdürerek gelir, vergi ve harç, istihdam ve seyirci sayılarında rekor rakamlara ulaştı.

ALMANLAR REKOR KIRDI

Liglerde yer alan 36 kulübün geliri 2023-2024 sezonunda, bir önceki sezona göre yüzde 12 artarak 5,87 milyar euroluk gelir elde edildi.

Bir önceki rekor ise 2022-2023 sezonunda 5,24 milyar euroyla kırılmıştı.

Almanya İkinci Futbol Ligi (Bundesliga 2) kulüplerinin ilk kez 1 milyar euro gelir barajını aşması da dikkati çekti.

5,87 MİLYON EURO...

2023-2024 sezonunda 1. ligde sadece 9, ikinci ligde de 8 kulüp kara geçti.

Aynı sezonda kulüpler aracılığıyla 62 bin kişi istihdam edilerek, ayrı bir rekora imza atılmıştı.

Bu vesileyle devlet kasasına vergi ve harçlarla birlikte 1,66 milyar euro aktarıldı.

Seyircilerin artan ilgisi kulüplerin bilet satış rakamlarına katkıda bulunurken, geçen sezon 20,7 milyon bilet satılarak rekor yenilenmiş oldu.