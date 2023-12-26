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Bundesliga'da ilk devrenin en hızlı futbolcusu Eren Dinkçi!

Bundesliga'da ilk devrenin en hızlı futbolcusu Eren Dinkçi! Almanya Bundesliga ekiplerinden Heidenheim forması giyen Eren Dinkçi 36.41 kilometre hız ortalaması yakalayarak, Almanya'da ilk devrenin en hızlı futbolcusu oldu. Eren; Alphonso Davies, Jeremie Frimpong, Leroy Sane gibi birçok dünya yıldızını geride bırakmayı başardı.