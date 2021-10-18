Bünyamin Gezer: Min Jae'nin pozisyonu direkt kırmızı

Trabzonspor maçında ikinci sarıdan kırmızı gören Kim Min Jae'nin pozisyonu için Bünyamin Gezer, "Kim Min Jae'nin ikinci sarısı direkt kırmızı kart olmalıydı" dedi.

Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşılaştı. Fenerbahçe'nin 10 kişi tamamladığı karşılaşmada ev sahibi Trabzonspor, rakibini 3-1 yenerek zirveye yerleşti.

Karşılaşmanın 23. dakikasında Kim Min-Jae, Djaniny'e yaptığı faul sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Devamında ise Bakasetas'ın yerden sert kullandığı serbest vuruşta Altay topu çelmek istedi ama topun çizgiyi geçmesini önleyemedi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de kırmızı kart gören ilk oyuncu Kim Min-Jae oldu.

Kim’in ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kart tartışma konusu oldu.

“DİREKT KIRMIZI OLMALIYDI”

Pozisyonu TRT Spor'da değerlendiren eski hakem Bünyamin Gezer, "Şuna omuz omuza diyebilir miyiz? Dirseğini koyuyor ve ayağıyla beraber indiriyor.

Çok net bir faul. Hiç tartışmamKim Min Jae'nin ikinci sarısı direkt kırmızı kart olmalıydı

Min Jae faul yapmasa Djanini kaleciyle karşı karşıya, Szalai de kesemez, Altay da yetişemez. doğrudan kırmızı kart" dedi.