Burak, Boateng, Ljajic ve Umut kadroda yok

Pazartesi günü Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz ve Boateng ile koronavirüse yakalanan Ljajic ve Umut Nayır kafilede yer almadı.

Beşiktaş, Malatya'ya eksik kadroyla gidiyor...

25 Haziran'da koronavirüse yakalanan ve tedavileri süren Ljajic ve Umut Nayır'in yanı sıra iki önemli isim daha kadroda yer almayacak.

Kasımpaşa maçında sakatlanan Burak Yılmaz ile Boateng'in zorlu Malatya deplasmanında forma giyemeyecekleri öğrenildi.

Boateng'in sağlık durumu hakkında bir açıklama yapan siyah-beyazlı kulüp, şu ifadeleri kullandı:

"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 31. haftasında Vodafone Park’ta Kasımpaşa ile oynadığı maçın ardından sol aşil tendon ağrısı sebebiyle antrenmana çıkamayan futbolcumuz Kevin Prince Boateng’e yapılan muayene ve tetkikler neticesinde aşil tendinopatisi tanısı konulmuş ve tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştı. Ağrıları devam eden Boateng’in bugün yapılan kontroller neticesinde tedavisinin devam etmesine sağlık ekibimiz tarafından karar verilmiştir."