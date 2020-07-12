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- Burak, Boateng, Ljajic ve Umut kadroda yok
Burak, Boateng, Ljajic ve Umut kadroda yok
- Haber Merkezi
- 12.07.2020 - 13:18
Beşiktaş, Malatya'ya eksik kadroyla gidiyor...
25 Haziran'da koronavirüse yakalanan ve tedavileri süren Ljajic ve Umut Nayır'in yanı sıra iki önemli isim daha kadroda yer almayacak.
Kasımpaşa maçında sakatlanan Burak Yılmaz ile Boateng'in zorlu Malatya deplasmanında forma giyemeyecekleri öğrenildi.
Boateng'in sağlık durumu hakkında bir açıklama yapan siyah-beyazlı kulüp, şu ifadeleri kullandı:
"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 31. haftasında Vodafone Park’ta Kasımpaşa ile oynadığı maçın ardından sol aşil tendon ağrısı sebebiyle antrenmana çıkamayan futbolcumuz Kevin Prince Boateng’e yapılan muayene ve tetkikler neticesinde aşil tendinopatisi tanısı konulmuş ve tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştı. Ağrıları devam eden Boateng’in bugün yapılan kontroller neticesinde tedavisinin devam etmesine sağlık ekibimiz tarafından karar verilmiştir."