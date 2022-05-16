Galatasaray'ın mevcut başkanı Burak Elmas, 11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi aday olmayacağını belirtti.

Bu sezon tarihinin en kötü dönemini geçiren Galatasaray'da Başkan Burak Elmas, en büyük eleştiriyi almıştı.

Fatih Terim'i yarı yolda bırakması, genel kurulda büyük tepki toplamış ve Elmas, genel kurulda idari yönden ibra edilmemişti.

İbrasızlığın ardından seçime giden Galatasaray'da seçim kararı, davalar sonrası mahkemeye taşınırken önce seçime tedbir getirilmiş ve 22 Nisan'da yapılan duruşma sonrası ise tedbir kaldırılmıştı. Önceki başvurunun sahibi olan genel kurul üyesi Fırat Develioğlu, seçimin iptali için bir üst mahkemeye giderek yürütmeyi durdurma başvurusunda bulundu.

2 gün önce akşam saatlerinde çıkan haberlerde seçimin iptal olduğu iddia edilmiş ancak kulübe konuyla ilgili bir mahkeme kararı ulaşmamıştı.

Yapılan başvuruyu kabul eden İstinaf Mahkemesi, 30 Nisan'da yapılacak olan seçime tedbir kararı koydu. Böylece Galatasaray'ın başkanlık seçimi iptal olmuştu.

Burak Elmas: 11 Haziran'da aday olmayacağım İZLE



Aday olacağı konuşuluyordu

Daha sonra Burak Elmas yaptığı açıklamada, seçimlerin 11 Haziran'da yapılacağını açıklamıştı.

11 Haziran'daki seçimlerde Burak Elmas'ın yeniden aday olacağı konuşuluyordu. Elmas konuyla ilgili açıklamada bulundu.





"11 Haziran'da aday değilim"

Konuyla ilgili Elmas düzenlediği basın toplantısında, "Bugün ümit ediyorum Galatasaray Spor Kulübü başkanı olarak bu dönem karşınıza son çıkışım. 30 Nisan’da yapılacak seçimde aday değildim. 11 Haziran’da yapılacak seçimde de aday değilim." ifadelerini kullandı.

"Bu bir Galatasaray mücadelesi"

Kulüple ilgili konuşan Elmas, "Bunun bir iktidar mücadelesi değil, Galatasaray mücadelesi olduğunu defalarca dile getirdik. Hatalarımız oldu ama hiçbir hatamız Galatasaray'a çizdiğimiz stratejiden Galatasaray'ı uzaklaştırmadı. Yaptığımız bazı stratejik konulardan bahsetmek istiyorum. Geldiğimizde 50 milyon euro olan takım maliyetini bu sezon başı itibarıyla 27 milyon euroya indirdik. Kiralık oyunculardan çıkarak Galatasaray'ın geleceğine yatırım yaptık. Galatasaray'ın futbolda uzun vadeli sürdürülebilir bir başarı elde edeceğini düşünüyorum. 85 milyon TL vadesi geçmiş borç ödedik. 21 milyon TL vadesi geçmiş borçlardan indirim aldık." ifadelerini kullandı.