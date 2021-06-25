Burak Elmas, Anıtkabir'i ziyaret etti

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Anıtkabir ziyaretinin ardından, "Galatasaray'ın sistemini kurmak için yola çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü'nün yeni başkanı Burak Elmas ve beraberindeki heyet, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti.

Başkan Burak Elmas'a ziyarette yönetim kurulu üyeleri ile Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği (1905 AGS) yöneticileri eşlik etti.

Elmas başkanlığındaki sarı-kırmızılı heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Burak Elmas: Galatasaray'a sistem kuracağız İZLE





“FİKRİYATINIZDAN AYRILMAYACAĞIMA SÖZ VERİYORUM”

Başkan Burak Elmas, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aydınlanmacı fikirlerinden, mücadeleci kişiliğinden daima feyz aldığım Nutkunu beraber edindim ATA'm...

Galatasaray Spor Kulübü 38'inci Başkanı olarak manevi huzurunuzda bulunmaktan duyduğum gururu tarif etmem imkansız.

Sizin, yüz yıl önce vatan sahtında sağladığınız 'birliktelik ülküsü' ile yola çıktım. Büyük ve kadim Galatasaray ailesi olarak, Ali Sami Yen Bey'den bugüne birlikte çok şey başardık ve başarmaya devam edeceğiz.

Fikriyatınızdan ayrılmayacağıma, kendim ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına söz veriyor, manevi varlığınız önünde saygı ve minnetle eğiliyorum.”

“GALATASARAY’IN SİSTEMİNİ KURMAK İÇİN YOLA ÇIKIYORUZ”

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Burak Elmas, "Transfer planları için hocamızla görüşmeye başladık. Bu süreç hızlı bir süreç. Her gün hocamızla görüşerek bunu çözeceğiz. Geldiğimizde karşımıza çıkan önemli sorunlar var. Onları çözmeye çalışıyoruz hem transfer yapabilmek için hem de UEFA'dan borçsuzluk yazısı alabilmek için.

Maalesef çok ciddi bir rakam var önümüzde. Onu çözüp yeni sezon hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Biz çözüm üretmeye geldik, şikayet edip insanları kırmaya gerek yok. Sorunları çözüp camiayı birleştirmeye çalışacağız.

Galatasaray'ın önümüzdeki 20-25 yıl hiç bozmadan uygulayacağı kişilere bağlı değil Galatasaray'ın sistemini kurmak için yola çıkıyoruz." dedi.