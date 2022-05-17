Burak Elmas: Arda'nın Adana maçında oynamasını isterdim

Sarı-kırmızılılarda Burak Elmas, Arda Turan'ın Adana Demirspor maçında oynamamasıyla ilgili, "Bir söz hakkım olsaydı Arda'nın, Galatasaray taraftarına sahada veda etmesi çok daha iyi olurdu" dedi.

Futbolu bırakmaya hazırlanan Arda Turan, bu sezon Galatasaray'ın kendi sahasında oynadığı son maçta kadroya alınmayınca tepki göstermişti.

Arda Turan mesajında, “Yok kardeşim, ben 13 milyon euro kazandırmadım. Ben seni 16 dakika bekletmedim. Ben seni play-off’a bırakmadım. Ben seni 2008’de, senden 3 kat fazla bütçeyle, yeni stadyumu varken rakibinin önünde şampiyon yapıp gittim. Hatırlamaman normal. Twitter, Instagram o kadar aktif değildi. Ben Galatasaray’ı sevdim. Ben bu sene 30 tane altyapı maçı izledim, sen? Sadece Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum. İzin verin.” ifadelerini kullanmıştı.





"Arda'nın taraftarına veda etmesi daha iyi olurdu"

Arda'nın açıklamalarının ardından Galatasaray'da Burak Elmas, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas, Arda Turan için Hürriyet'e yaptığı açıklamada, "Arda Turan'ı kadroya almayan yönetim miydi?" sorusuna, "Kadroyla alakalı ne Torrent ne de Fatih Terim döneminde en ufak dahlim olmadı. Bir söz hakkım olsaydı Arda'nın, Galatasaray taraftarına sahada veda etmesi çok daha iyi olurdu." şeklinde cevap verdi.

"Hiçbir teknik direktörün işine karışmadım"

Elmas ayrıca, "Ben bugüne kadar hiçbir teknik direktörün işine karışmadım. Karışacak olsam teknik direktöre ne gerek var! O işi de ben yaparım. Bana kalsa bir Galatasaraylı olarak Arda'nın oynamasını, Adana maçında sahada olmasını isterdim." ifadelerini kullandı.