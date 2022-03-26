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    Burak Elmas: Bize büyük haksızlık var

    Burak Elmas: Bize büyük haksızlık var

    Galatasaray Başkanı Burak Elmas olağan genel kurulda, "Sabah geliyoruz arkadaşlarımla kulübe. 'Bugün ne yaparsak Galatasaray'a zarar veririz' mi diyoruz. Bu çok büyük bir haksızlık!" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 26.03.2022 - 12:03
    • Güncelleme : 26.03.2022 - 12:15
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    Galatasaray Kulübü, 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde basına kapalı yapıldı.

    Sarı-kırmızılılarda kulüp başkanı Burak Elmas da kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu.

    Elmas açıklamalarında, "Sponsor geliyor. Gönülden Galatasaraylı. Bu yönetime çok destek veriyorsun. Biraz bekle, destek verme diyenler var. Bunlar aramızdalar. Galatasaraylılar bunu bilsinler. Kontratları yalan aktararak konuşturanlar var.

    Burak Elmas: Bize büyük haksızlık var #1

    "ÇALIŞMAK İSTİYORUZ"

    Çalışmak istiyoruz. Her gün çıkan bir dedikoduyla hedefe konmasını, normalde konuşulmayacak bir konunun camianın en önemli konusu yapılmasını istemiyoruz.

    Burak Elmas: Bize büyük haksızlık var #2

    "BİZE ÇOK BÜYÜK HAKSIZLIK"

    Sabah geliyoruz arkadaşlarımla kulübe. 'Bugün ne yaparsak Galatasaray'a zarar veririz' mi diyoruz. Bu çok büyük bir haksızlık!

    Kemerburgaz'a taşınıp Florya'dan gelecek gelirle 3 yıl için tüm borçlarımızı kapatmayı düşünüyoruz.

    Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mecidiyeköy'deki binamızı yurt yapacak." ifadelerini kullandı.

    Burak Elmas: Bize büyük haksızlık var #3

    Burak Elmas: Bize büyük haksızlık var #4

    Burak Elmas: Bize büyük haksızlık var #5


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