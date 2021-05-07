Burak Elmas: Bu seçim 29 Mayıs'ta olacak

Burak Elmas, adaylık başvurusunu resmi olarak gerçekleştirerek evraklarını teslim ettiği sırada, "Galatasaray'da seçim geriye bırakılamaz. Bu seçim 29 Mayıs'ta olacak" açıklamalarında bulundu.

Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas, adaylık başvurusunu resmi olarak gerçekleştirerek evraklarını teslim etti.

Resmi başvuruyu yaptıktan sonra basın mensuplarına konuşan Elmas, "Galatasaray Spor Kulübü'nün üyelerince kabul edilmiş tüzüğün şartları bellidir. Bu tüzük çerçevesinde, tüzüğümüzün ön gördüğü şekilde bir seçim dönemi başlamıştır.

“BU SEÇİM 29 MAYIS’TA OLACAK”

Bu dönem eksiksiz devam etmektedir. Galatasaray'da seçim geriye bırakılamaz. Bu seçim 29 Mayıs'ta olacak. Engellemeye çalışanların olduğunun farkındayız.

Bizle temasa geçen Galatasaraylıların da bundan rahatsızlık duyduğunu görüyoruz. Dediğim gibi Galatasaray demokrasisi bizim için çok önemli. Bu demokrasinin kişisel kaygılarla veya ihtiyaçlarla zedelenmesine asla izin vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.