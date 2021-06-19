Burak Elmas, Galatasaray'da başkan seçildiğinin ardından sosyal medya hesabından, "Bitmedi... Daha şimdi başlıyoruz. Galatasaray kazandı." mesajını paylaştı

Galatasaray'da bugün yapılan başkanlık seçiminde oyların 1541'ini alan Burak Elmas sarı-kırmızılı kulübün 38. başkanı oldu.

Başkan seçilen Burak Elmas, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Elmas yaptığı paylaşımda, "Bitmedi... Daha şimdi başlıyoruz. Galatasaray kazandı." ifadelerini kullandı.

"BİRLİKTE ÇOK ŞEY BAŞARACAĞIZ"

Elmas, başkan seçildiğinde kürsüye çıkarak Galatasaray camiasına mesajlar verdi.

Burak Elmas yaptığı açıklamada, "Tüm üyelerimize, bana ve ekibime gösterdikleri teveccüh için teşekkür ederim. Bu Galatasaray'a yakışan yarışı birlikte götürdüğümüz tüm adaylara teşekkür ederim.

Bu seçim Galatasaray için çok önemliydi. Galatasaray kararını verdi ve hiç kimse kaybetmedi. Yarından tezi yok birlik olup tüm Galatasaraylılar tek yumruk olacağız. Birlikte çok şey başaracağız.

Yaşasın Galatasaray!” ifadelerini kullandı.

Burak Elmas: Daha şimdi başlıyoruz İZLE



"ÇOK MUTLUYUM"

Elmas, daha sonra GSTV mikrofonlarına, "Çok mutluyum. Hakikaten Galatasaray'a yakışan bir seçim süreci oldu. Bugün biz kazanmış olabiliriz ama kimse kaybetmedi. Galatasaray kazandı. DNA'mızın, Değerlerimizin savunucusu olmaya devam edeceğiz ve birlikte çok şey başaracağız. Öğrendiğimiz Galatasaray'a uygun davrandık." açıklamasını yaptı.