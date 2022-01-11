Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, İspanyol teknik direktör Domenec Torrent ile anlaştıklarını belirtti.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim ayrılığının ardından ilk kez kameraların karşısına geçti.

Terim ayrılığına ilişkin açıklamalarda bulunan Elmas, yeni teknik adam konusuna da değindi.

"GALATASARAY'A YAKIŞIR ŞEKİLDE AYRILDIK"

Son dönemde yaşananların Galatasaray’ı yıpratmak için kullanıldığını söyleyen Elmas, "Tartışılır sonunda başkan karar verir. Her zaman kararlarımın hesabını vermeye ve bedelini ödemeye hazırım. Bence ayrılık hiç olaylı olmadı. Fatih Hoca ilk önce benim için çok sevdiğim bir kişi ve çok iyi bir Galatasaraylı. Bu konuda birlikte çalıştığımız gibi yollarımızı ayırmamız da Galatasaray’a yakışır şekilde oldu. Bu konuyu uzatarak Galatasaray'ı yıpratmak adına bir iletişim çalışması yürütüyor. Son derece Galatasaray’a yakışan konuşmalar oldu. Sonuçta ben başkanım ve en doğru kararı vermek için görevli olan kişi benim. Hocamız görevdeyken bir başka hoca ile görüşmedik. Galatasaray için en doğru kararları vermek adına tüm paydaşlarla konuşmak benim görevimdir." dedi.

Burak Elmas: Domenec Torrent ile anlaştık İZLE

"TORRENT İLE ANLAŞTIK"

Yeni hoca konusuna ise açıklık getiren Elmas, İspanyol teknik direktör Domenec Torrent ile anlaştıklarını duyurdu.

Elmas, anlaşmaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Domenec Torrent'le ben görüştüm. Domenec Torrent için bir Türk yardımcı antrenör düşünüyoruz. Görüştüğümüz isimler var. Anlaşma olunca açıklarız. Domenec Torrent'i detaylı araştırdım, Galatasaray için uygun olacağını düşündüm. Kuvvetli bir kişilik, geçmişi başarılı. Uzun vadede bu görevi yapacak kişilerle görüştüm. Tüm görüşmelerin sonunda en uygun kişinin Domenec Torrent olduğuna karar verdim. Domenec Torrent'in Galatasaray için hayırlı olmasını diliyorum."

GUARDİOLA'NIN ESKİ YARDIMCISI

59 yaşındaki İspanyol teknik direktör Domenec Torrent, Guardiola'nın yardımcılığını yapmıştı.

3 TAKIMDA BİRLİKTE ÇALIŞTILAR

İspanyol hoca, Pep Guardiola ile Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de toplam 521 karşılaşmaya çıkmıştı.

2020'DEN BU YANA BOŞTA

2018'de Pep'in yanından ayrılan ve ABD'de New York City'nin başına geçen Torrent, 2020 Temmuz'unda ise Flamengo'nun başına geçti ve buradaki görevinden 4 ay sonra ayrılmak durumunda kaldı.

İspanyol çalıştırıcı, Kasım 2020'den bu yana kulüp çalıştırmadı.