Burak Elmas dönemi nasıl geçti

Galatasaray'da ibra edilmeyen Burak Elmas yönetimi seçime gitmek zorunda. Peki Elmas yönetimindeki yaklaşık 1 sene nasıl geçti? Editörlerimiz mercek altına aldı...

Galatasaray'ın gerçekleşen olağan genel kuruluna 'ibrasızlık' damgasını vurdu.

Başkan Burak Elmas idari yönden ibra edilmezken tüzük gereği 30 gün içerisinde seçim yapılması gerekiyor.

1541 oy alarak Galatasaray'ın 38. başkanı olan Elmas, haziran ayından bu yana sarı-kırmızılı takımda tartışılan bir başkan oldu.

FATİH TERİM'LE KISA SÜREDE YOLLARI AYIRDI

Göreve gelir gelmez Fatih Terim ile 3 yıllık anlaşma imzalayan Burak Elmas, başkanlık seçimindeki en önemli vaadini de yerine getirerek taraftarı arkasına almıştı.

Mustafa Cengiz yönetimiyle arası bozulan Terim, Elmas'ın başkan olmasıyla yeniden takıma dönmüş ve kulüpte yeni bir dönem başlatılmıştı.

Birbirleriyle kader arkadaşlığı yapacaklarını söyleyen ikili takımı gençleştirme operasyonuna da başlayarak Morutan, Cicaldau, Nelsson, Gustavo Assunçao ve Van Aanholt gibi isimleri kadrosuna katarak sezon öncesi adeta transfer şov yaptı.

Sezona iyi başlayamayan Galatasaray üst üste alınan kötü sonuçların ardından rakipleriyle arasındaki puan farkının açılmasına engel olamadı. Ligde ve Türkiye Kupası'nda havlu atan sarı-kırmızılılarda 10 Ocak 2022 itibarıyla Fatih Terim'in görevine son verildi.

KÜME DÜŞME TEHLİKESİ

Bu noktada taraftarla da arası açılan Galatasaray yönetimi Terim'in vedasından kısa bir süre sonra Domenec Torrent'le anlaşarak tepkileri üzerine çekti. İspanyol teknik adamla Terim varken anlaşıldığını düşünen Galatasaraylılar yönetimi vefasız olarak nitelendirdi.

Torrent döneminde de uzun süre galibiyete hasret kalan sarı-kırmızılılar tarihinde ilk defa küme düşme tehlikesi bile yaşadı. Ligde şu anda 15. sırada yer alan Galatasaray, küme düşme hattından 9 puan uzakta yer alıyor.

TRANSFERE YAKLAŞIK 400 MİLYON LİRA HARCADI

Galatasaray, sezon öncesi gerçekleştirdiği transfer operasyonuna 25,35 milyon euro (386 milyon lira) harcadı.

Sarı-kırmızılılar, Burak Elmas döneminde Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Sacha Boey, Patrick van Aanholt, Victor Nelsson ve Olimpiu Morutan'ı bonservisiyle transfer ederken, Halil Dervişoğlu ve Gustavo Assunçao'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Nelsson'a 7 milyon, Cicaldau'ya 6,5 milyon, Berkan'a 4 milyon, Morutan'a 3,5 milyon, Barış Alper'e 2,1 milyon, Boey'a 1,15 milyon euro bonservis ücreti veren Galatasaray, Halil için 1 milyon, Assunçao için ise 100 bin euro kiralama bedeli ödedi.