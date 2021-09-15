Burak Elmas, Falcao'nun fesih bedelini açıkladı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda takımın gider tablosunu açıkladı.

Galatasaray 'ın Eylül ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı bugün Galatasaray Lisesi İnan Kıraç Salonu’nda gerçekleştirildi. Sarı Kırmızılı ekibin Başkanı Burak Elmas, birbirinden önemli açıklamalarda bulundu.

Maddi detaylara da açıklık getiren Elmas, Süper Lig'e büyük ümitlerle transfer olan ancak sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanan ve bu transfer sezonunda Galatasaray'dan ayrılarak Rayo Vallecano'nun yolunu tutan Radamel Falcao'nun sözleşme fesih bedelini açıkladı.

FALCAO’YA 3 MİLYON EURO

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, bu sezon futbol takımının sporcu ücretlerinin 48.2 milyon Euro olduğunu ve sözleşmesi feshedilen Falcao’ya 3 milyon euro fesih tazminatı ödeneceğini açıkladı.

YILLIK ÜCRETLER VE BONSERVİSLER

Galatasaray Başkanı Burak Elmas yeni transferlerin yıllık ücretlerini ve ödenen bonservisleri açıkladı. Paylaşılan tabloda, 11 transfer için toplam 24.2 milyon euro bonservis ödendiği görüldü. Halil Dervişoğlu için kiralama bedelinin ise 1 milyon euro olduğu ortaya çıktı.

Burak Elmas yaptığı açıklamada "UEFA'ya biz FFP nedeniyle avro bazında hesap veriyoruz. Sporcu ücretlerimiz geçen sene 61.5 milyon euroydu bu sene 48.2 milyon euroya indi. Önümüzdeki sene 30.5 milyon euroya inecek." ifadelerini kullandı. Bu arada teknik ekibe 4.6 milyon euro ödendiği de resmen açıklanmış oldu.