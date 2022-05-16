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    Burak Elmas: Fatih Terim, ibrasızlık için çalıştı

    Burak Elmas: Fatih Terim, ibrasızlık için çalıştı

    Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'le ilgili kendisini ibra ettirmemek için çalıştığını söyledi.
    • 16.05.2022 - 15:03
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 15:55
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    Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak seçim öncesi mevcut başkan Burak Elmas, yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor.

    Fatih Terim'le yaşadığı sorunlar sonucunda yollarını ayıran Elmas, Terim'le ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

    11 Haziran'daki seçimlerde aday olmayacağını açıklayan Elmas, "Bugün ümit ediyorum Galatasaray Spor Kulübü başkanı olarak bu dönem karşınıza son çıkışım. 30 Nisan’da yapılacak seçimde aday değildim. 11 Haziran’da yapılacak seçimde de aday değilim." ifadelerini kullandı.

    Burak Elmas: Fatih Terim, ibrasızlık için çalıştı İZLE


    "Fatih Hoca, ibrasızlık için çalıştı"

    Fatih Terim'in ayrılığıyla ilgili, "Doğru kararı verdiğimi düşünüyorum." diyen Elmas, "Fatih Hoca'yla ilgili görüşlerimi anlattım, kendisine duyduğum sevgiyi ve bu kararı alırken ne kadar zorlandığımı söyledim. Her ne kadar sonrasında Fatih Hoca'nın ibrasızlık için çalıştığını arkadaşlarım teyit etmiş olsa da..." açıklamasında bulundu.

    Burak Elmas: Fatih Terim, ibrasızlık için çalıştı #1

    "Abdürrahim Albayrak'ın nasıl biri olduğunu göstereceğim"

    Eski yönetime de göndermede bulunan Elmas, "Sizlere Abdürrahim Albayrak'ın nasıl biri olduğunu göstereceğim. Genel kurul iradesini hiçe saydılar... Bedavaya aldık dedikleri Oğulcan Çağlayan transferinde neler yaşadık gördünüz.

    Bunlar divan kurulunda hadsiz bir şekilde aileme de hakaret ettiler. Abdurrahim Albayrak'ın nasıl bir kişilik olduğunu size anlatacağım. İbra olmadıktan sonra mahkeme kararıyla iki sene Galatasaray'ı yönetmeye devam ettiler. Genç Liseli kardeşlerimizin linç edilmesine sessiz kaldılar.

    Burak Elmas: Fatih Terim, ibrasızlık için çalıştı #2

    "Hadsiz iddialarda bulundular"

    'Kuruş değil duruş' tweeti atıp takipçi kasan insan (Yusuf Günay) ne yaptı bir de ona bakalım. Ne yaptı? Mahkeme kararıyla görevde kaldı. İbra olmadıktan sonra iki sene Galatasaray'ı yönetmeye devam ettiler. Bedavaya aldık denilen Oğulcan ile ilgili krizle maddi ve manevi zorluklar yaşamamıza sebep oldular... Hiç bunları yaşamamış gibi divan kurulunda ortaya çıkıp hadsiz iddialarda bulundular." ifadelerini kullandı.


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