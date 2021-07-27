Burak Elmas, Fatih Terim'e sahip çıktı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim'e yapılan eleştirilere yanıt verdi. Elmas, "Haksız eleştirilerin karşısında olacağız" dedi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılı kulüp ve Türk futbolunun gündemindeki konular hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Burak Elmas'ın açıklamaları...

"BÜYÜK HATALAR YAPMAYACAĞIZ"

"PSV mağlubiyeti bizi çok üzdü. Galatasaray'ın gelecek yıllarını kurtaracak bir kadro planlaması yapıyoruz. PSV mağlubiyetinin paniğiyle büyük hatalar yapmayacağız."

"HAKSIZ ELEŞTİRİLERİN KARŞISINDA OLACAĞIM"

"Teknik direktörümüze yapılan haksız eleştirileri görüyoruz. Yapılan haksız eleştirilerin karşısında olacağımızı belirtmek isterim. Tüm teknik direktörlerimiz, tüm sporcularımız bizim sporcularımız, onlara eleştiri yaparken Galatasaray'a zarar vermemesini öncelik haline getirmek çok önemlidir."

"KADRO MÜHENDİSLİĞİNİ FARK ETMİŞSİNİZDİR"

"Son zamanlarda yaptığımız transferde gerek yaş ortalaması gerek bonservis ödemeleri açısından yapmaya çalıştığımız stratejik hamleleri ve kadro mühendisliğini fark etmişsinizdir."





"UMUYORUM Kİ GENEL KURULDAN GEÇECEKTİR"

"Yarın TFF'nin genel kurulu var ve bir değişiklik önerisi var. TFF yaptığı değişiklik önerisinde, Tahkim Kurulu'nun daha önce başkan tarafından atanması yerine, yönetim tarafından atanması kuralını koymuş. Onlar öyle olursa bağımsızlığa kavuşacağını düşünüyorlar. Biz de Kulüpler Birliği içinde birlikte çalışma yaptık, kendi önerimiz var. Bu kurulların bağımsız seçilmesi, maaşları federasyondan değil, başvurular sonucunda cezalardan bağımsız şekilde ödenmesi şeklinde bir tüzük doğrultusunda, spor hukuk bağımsızlığının korunması açısından teklifi vereceğiz, umuyorum ki genel kuruldan geçecektir."





"HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRIZ"

"Görevin ağır sorumluluğunu üzerimizde fazlasıyla hissettiğimizi, Galatasaray için her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu ve yapacağımızı belirtiyorum."