Burak Elmas: Feghouli ve Falcao'dan takım bulmalarını istedim

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, takımın en yüksek maaşlarını alan Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli'den kendilerine kulüp bulmalarını istedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Merkez Hakem Kurulu Semineri sonrasında açıklamalarda bulundu ve sarı-kırmızılı takımın iç ve dış transferdeki son durumunu net bir ifadeyle ortaya koydu.

Elmas, Morutan için görüşme yapmadıklarını belirtirken, takımın en yüksek maaş alan oyuncuları Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli ile görüşerek kendilerinin takım bulmalarını gerektiği ifade etti.

"Birçok oyuncuyla ilgili menajer bazlı pazarlama aktiviteleri yapılıyor. Morutan için hiçbir resmi görüşme olmadı. Hatta şunu söyleyebilirim, olmayacak."

"FALCAO VE FEGHOULI'YE TAKIM BULUN DEDİM"

"Falcao ve Feghouli ile konuştum ve görüştüm. Güzel hizmetleri oldu ancak bu ücretleri ödememizin mümkün olmadığını ve kulüp bulmaları gerektiğini ifade ettim. Bu yönetimin kararıdır. Fatih Hoca’nın teknik kararları olabilir. Ona göre hareket ederiz."





HALİL DERVİŞOĞLU...

"Kulüpler ile aracı kullanmadan görüşüyorum. Halil Dervişoğlu için görüştüm. Kulübü bir karar vermedi henüz. Kulübünün gelecek sezonki kadro planlamasını bekliyoruz."