Burak Elmas: Final zaferle olsun

30 Nisan'a kadar görevini sürdürecek olan Galatasaray Başkanı, oyuncularına "Bu sezon çok iyi maçlarınız oldu, size güveniyorum, zafer bekliyorum" dedi.

Puan cetvelinde 13. sırada yer alan Galatasaray, ligi 9 veya daha altında bir konumda bitirirse Süper Lig tarihinde en kötü yılını geçirmiş olacak.



Mali kongrede ibra edilmeyen ve seçim kararı almak zorunda kalan Burak Elmas ise koltuğu Fenerbahçe zaferiyle devretmek istiyor. Haksızlığa uğradığını düşünen Elmas, buna rağmen kesin bir tavırla genel kurul kararını mahkemeye taşımazken, finali de unutulmaz yapmak hayalinde.





"KİMSENİN PARASI KALMAZ"

Başkanlık koltuğunda 30 Nisan'a kadar kalacak olan Elmas, oyuncularıyla yaptığı toplantıda "Kadıköy'den galibiyetle ayrılacağınıza eminin. Şu an birçok şey konuşuluyor. Siz bunlara kulaklarınız tıkayın ve sadece sahaya odaklanın. Bu sezon çok iyi maçlarınız oldu, gücünüzü biliyorum ve hepinize güveniyorum. Ödemeler konusunda da merakınız olmasın. Kimsenin parası Galatasaray'da kalmaz." diyerek derbi öncesi moral verdi.