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    Burak Elmas, Florya'da ofis açıyor

    Galatasaray'da eleştirilerin hedef noktası haline gelen Burak Elmas, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kendisine bir ofis tahsis edecek. Bu yöntemle futboldaki sorunlara daha yakın olacak.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2022 - 09:56
    • Güncelleme : 07.01.2022 - 10:19
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    Burak Elmas, Florya'da ofis açıyor

    Galatasaray'da Burak Elmas başkanlığındaki yeni yönetim ile Teknik Direktör Fatih Terim arasında krize dönüşmeden 'şimdilik' rafa kaldırılan sıkıntılar, yeni bir gelişmeyi beraberinde getirdi.

    Elmas, sarı-kırmızılı futbol takımına daha yakın olmak için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ofis açtırma kararı aldı.

    Cimbom'un patronunun, böylece teknik ekip ve futbolcularla birebir ilgilenme fırsatı bulacak, muhtemel sorunları yerinde tespit etme ve anında çözme olanağı bulacak.

    Burak Elmas, Florya da ofis açıyor #1

    İLK ÖRNEK ÖZHAN CANAYDIN

    Edinilen bilgiye göre Elmas, haftanın en az 2 günü, tesislerde kendisine tahsis edilecek odada çalışacak. Galatasaray Başkanı, her hafta Ali Sami Yen Kompleksi Nef Stadı ile Metin Oktay Tesisleri arasında mekik dokuyacak.

    Yönetim kurulu toplantılarının da ayda en az bir kere Florya'da yapılması planlanıyor. Daha önce benzer uygulamayı, rahmetli Başkan Özhan Canaydın; yine Terim'in hoca olduğu dönemde yapmıştı. Burak Elmas, o yönetimde futbol şubesi sorumlusuydu.


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