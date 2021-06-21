Burak Elmas: Futbolumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yatırımlarına layık olmalı

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas verdiği bir röportajda, "Futbolumuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yatırımlarına layık olmalı" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde yapılan seçimlerde Burak Elmas, oy çoğunluğuyla sarı-kırmızılı kulübün yeni başkanı oldu.

Seçimi kazanan Elmas, "Bu seçim Galatasaray için çok önemliydi. Galatasaray kararını verdi ve hiç kimse kaybetmedi. Yarından tezi yok birlik olup tüm Galatasaraylılar tek yumruk olacağız. Birlikte çok şey başaracağız." ifadelerini kullanmıştı.

Elmas'ın ilk icraatı teknik direktör Fatih Terimle anlaşmak oldu. Kulübü 3 yıllığına yönetecek olan Elmas çalışmalarına devam ediyor.





"FUTBOLUMUZ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YATIRIMLARINA YAKIŞIR OLMALI"

Verdiği bir röportajda Elmas, futbola yapılan büyük yatırımlardan bahsetti.

Tuba Kaçık'a konuşan Elmas, "Devletimiz çok büyük yatırımlar yaptı futbola. O kadar güzel tesisler yapıldı ki... Cumhurbaşkanı Erdoğan futbola çok önem veriyor ve sorunlarıyla da ilgileniyor.

Tesis, alt yapı açısından çok önemli yatırımlar yapıldı. Anadolu'nun her yerine son derece modern statlar yapıldı. Futbolumuz da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yatırımlarına yakışır şekilde olmalı." ifadelerini kullandı.