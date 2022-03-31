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    Burak Elmas: Galatasaray'ın önünü açtık

    Burak Elmas: Galatasaray'ın önünü açtık

    30 Nisan'daki seçimle görevi devredecek olan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Galatasaray Genel Kurulu’nun verdiği kararın gereğini yaptık ve Galatasaray’ın önünü açtık" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2022 - 09:17
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 09:42
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    Galatasaray'da ibra krizi devam ediyor. Başkan Burak Elmas ve yönetimi, genel kurul toplantısında idari yönden ibra edilmedi ve 30 Nisan'da seçim kararı alındı.

    Başkanlığı bırakacak olan Burak Elmas, düzenlenen özel bir organizasyonda açıklamalarda bulundu.

    Elmas seçimle ilgili, "Galatasaray Genel Kurulu bir karar verdi. Galatasaray, zor bir dönem geçiriyor ve buradaki en önemli şey, Galatasaray'ı en kuvvetli şekilde buradan çıkarmak. Üzerimize düşen her şeyi, görevimizin son gününe kadar yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Burak Elmas: Galatasaray ın önünü açtık #1

    "GALATASARAY'IN ÖNÜNÜ AÇTIK"

    Her türlü sonuçta Galatasaray'ın iyi olmasını istediğini söyleyen Elmas, "Burada alınan kararın gereği olarak seçim kararı aldık. Galatasaray Genel Kurulu’nun verdiği kararın gereğini yaptık ve Galatasaray’ın önünü açtık. Diğer konuları tartışmaya gerek bile yok.

    Umarım bundan sonra Galatasaray için hayırlı şeyler olur. Biz Galatasaraylıyız. Galatasaray için çalışmaya her Galatasaraylı gibi devam edeceğiz. Galatasaray için endişelenmeye ve sevinmeye de devam edeceğiz." dedi.

    Burak Elmas: Galatasaray ın önünü açtık #2


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