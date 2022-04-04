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    Burak Elmas: Genel Kurul kararına dava açmadık

    Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Olağan Genel Kurul'da alınan karara karşı dava açtıklarına yönelik haberleri yalanladı.
    • İHA
    • 04.04.2022 - 04:35
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    Burak Elmas: Genel Kurul kararına dava açmadık

    Sarı-kırmızılı takımın başkanı Burak Elmas, haklarında çıkan dava haberleriyle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

    "KAOS OLUŞTURANLAR AYNI OTELDE, TESADÜF DEĞİL"

    Elmas, "Olağan Genel Kurul’da alınan karara karşı dava açtığımız haberi tamamen gerçek dışıdır. Bu tür asılsız haberleri servis etmeyi alışkanlık haline getiren ve iktidar hırsları ile Galatasaray’da kaos oluşturanların aynı otelde buluşmaları da tesadüf değildir" dedi.

    Burak Elmas: Genel Kurul kararına dava açmadık #1


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