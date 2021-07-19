Burak Elmas: Ghezzal ile görüşüyoruz

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Ghezzal konusundaki belirsizliklere cevap verdi. Elmas, "Görüştük, istediğimiz her oyuncuyla görüşmeye devam edeceğiz." dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, basın toplantısı düzenledi.

"GHEZZAL İLE GÖRÜŞTÜK"

Çok konuşulan Ghezzal sorusuna da yanıt veren Elmas, "Ghezzal ile görüştük, istediğimiz her oyuncuyla da görüşmeye devam ederiz. Sayın Çebi haklı. Menajerlerin fiyat yükseltmek için takımları birbirine vurdurup, oyuncunun fiyatını yükselterek Türk futboluna zarar veriyor. Orada dikkatli davranırız." dedi.

"EN İYİSİNİ KATMAK İÇİN UĞRAŞIYORUZ"

Başkan Elmas konuyla ilgili şöyle konuştu: "Hocamızın o oyuncuyu arzu etmesi, maliyetinin Galatasaray'a uygun olması, oyuncunun karakterinin Galatasaray'a uygun olması... Bu üç ana kriter... Galatasaray'a en iyisini katmak için uğraşıyoruz. Ghezzal transferi şu anda bitmemiş bir süreç, açıklamadıysak bitmemiş bir süreçtir.





Bizden beklentilerin ne kadar yüksek olduğunun farkındayız. 100 gün hedefimiz doğrultusunda ciddi şekilde çalışmaya başladık ve tespitler yaptık. Bildiğimiz veriler dışında, bilmediğimiz veriler de vardı. Bu gibi detayları çok kısa sürede öğrendik."

"BÜYÜK KULÜPLEDEN BİRİ GEDSON'A FAİŞ TEKLİF YAPTI"

Gedson Fernandes konusu hakkında da konuşan sarı-kırmızılıların 1 numarası, "Gedson transferi için görüşmeler devam ediyor..Bir büyük kulübümüz Gedson için ödeyemeyeceği bir teklif verdi. Elimizde belge var. Centilmenlik iki taraflı olur.” dedi.

"REKABETİN DOĞASINA AYKIRI"

Rosier'den vazgeçip vazmediklerine de değinen Elmas, "Başka bir takımın ricasıyla hiçbir transferden vazgeçmedik. Görüştüğümüz her futbolcu için belirlediğimiz bazı kriterler var. Biz, başka bir kulübün ricasıyla transferden vazgeçmeyiz, başka bir kulüp de geçmez; bu durum zaten rekabetin doğasına aykırı bir durum." ifadelerini kullandı.