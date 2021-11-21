Burak Elmas: Burada art niyetli hakem yönetimi vardı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından, "Bugün burada, çok çok çok kötü ve art niyetli bir hakem yönetimi vardı." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından Galatasaray Başkanı Burak Elmas açıklamalarda bulundu.

Elmas açıklamalarında, "Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Biliyorsunuz sezon başından beri, son derece yapıcı bir üslupla, Türk sporunun içinde bulunduğu bataklıktan, Galatasaray'ın önderlik yaparak Türk sporunu buradan çıkaracak bir anlayış sergiliyoruz.

Sistemi düzeltme çabalarımız, maalesef sistemin içindeki çürümüş düzen tarafından sürekli sorgulanıyor ve engellenmeye çalışılıyor. MHK'yle ilgili uzun süredir bir sistem değişikliği çabası içindeyiz.





“ART NİYETLİ BİR HAKEM YÖNETİMİ VARDI”

Bugün burada, çok çok çok kötü ve art niyetli bir hakem yönetimi vardı. Bunu tahmin etmemize rağmen, iyi niyetliyiz ya, bir şans verelim dedik. Son derece art niyetli, takımımızı yavaşlatan, bize kart ve kartlar vermeye çalışan bir saha yönetimi vardı.

Çok direndim. Konuşmayalım, bu iş düzelsin, bu kirli zihniyet Türk sporuna hakim olmasın diye. Galatasaray'ın haklarını savunmaktan imtina etmeyeceğimizi de bilmenizi isterim. TFF'den randevu isteyerek, yarın TFF'ye gideceğim.

Bu toplantıda MHK başkanının olmasını ve Halil Umut Meler'in hakem raporunun da olmasını isteyeceğim. Bazı kulüpler el altından bunu alıyor. Biz bunun açıklanmasını ve kamuoyuyla paylaşılmasını istiyoruz.





“GÖZLEMCİLERLE İLGİLİ DE UYARI YAPMAK İSTİYORUM”

Hakem performansının nasıl değerlendirildiğini göreceğiz. Sadece hakemlerin değil, gözlemcilerin de. TFF üyeleriyle ilgili de bir uyarı yapmak istiyorum. Bugün gelen TFF yetkilisi, nasıl davranacağını bilmeyen bir yetkiliydi.

Fenerbahçe'nin galibiyetine bir gölge düşürmek istemiyorum onları iyi ağırlamak istedik. Ufak bir serzenişimi Ali Koç'a yaptım o da ortamı yumuşatmaya çalışıyor. Fenerbahçe'nin attığı golden sonra bizim yedek kulübemizin önüne gelmesi de bu ortama katkı yapmamıştır.

Çok genç bir takımımız var. Bu işi başaracağız. Galatasaray, Türk futbolunda yeni bir devrimin öncüsü olacak.” İfadelerini kullandı.