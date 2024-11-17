Burak Elmas: Hakemler içinde bir yapı olduğuna inanıyorum

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Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas, Ekol TV'de Setenay Cankat'ın sunduğu "Dış Saha" programına katıldı. Sarı-kırmızılı kulübün 38. başkanı olarak görev yapmış olan Burak Elmas, futbol dünyasının en sıcak konularına dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

"KAZANAN DA KAYBEDEN DE ŞİKAYETÇİ"

Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas, Türk futbolunun yönetimi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Elmas, şu değerlendirmeleri yaptı:

Hakemlerle ilgili herkes konuşuyor ve şikayetçi olan kulüp neredeyse yok. Hem kazananlar hem kaybedenler şikayetçi, herkes birbirini eleştiriyor. Federasyondan memnun olan tek bir kulüp dahi yok. Şampiyon olan da, ikinci sıradaki de, küme düşen de mutsuz. Bu durumdan çıkmak gerçekten zor görünüyor. Bir devrim gerektiğini düşünüyorum, ancak bu devrimin ne kadar samimi bir şekilde talep edildiği konusunda şüphelerim var.

"HAKEM CAMİASI İÇİNDE BİR 'YAPI' VAR"

Elmas, "Hakem hatasından gerçekten çok canı yanan takımlar oluyor. Operasyonlar da yapıldığını düşünüyorum. Ben hakem camiası içerisinde bir yapı olduğuna inanıyorum." dedi.

FATİH TERİM KARARI, SİYASİ SONUÇ DOĞURDU

Elmas, Fatih Terim hakkında da şunları söyledi:

Fatih Terim ile yolları ayırma kararını Galatasaray için aldım. Ben o dönem tüm kararlarımı Galatasaray için aldım. Fatih hocanın kulüp içi siyasi kuvveti var. Bu karar siyasete de etki ediyor. Normalde çok sağlıksız yapı ama Galatasaray gerçeği. Fatih hoca kulüpte çok sevilen ve destek gören birisi. Normal olması gereken bir teknik direktör kararı siyasi bir sonuç doğuruyor. Çok sağlıklı değil ama Galatasaray'ın gerçeği bu.

"KİMSEYİ HAKLI GÖRMÜYORUM"

Hakemler hakkında tartışmaları ve şikayetleri yorumlayan Burak Elmas, şu ifadeleri kullandı:

Kimseyi haklı görmüyorum. Ben başkanlık yaptığım dönemde Beşiktaş bizi İnönü Stadyumu'nda mağlup etti. Orada da hakem hatası olarak söylenebilecek pozisyonlar vardı. Hatta biz iyi oynamazken 1-0 öne geçtik, sonra 2-1 yenildik. Maçtan sonra basın sözcüsü olan yönetim kurulu üyesi arkadaşımızın Beşiktaş'ı tebrik etmesini istedim. O gün hakikaten biz kazanabilirdik maçı, hakem hatasına da başvurabilirdik. O gün takımın nasıl daha iyi performans gösterebileceğini ve o maç içinde yaptığımız hataların analizi daha önemliydi. Hakem hatasına her zaman başvurulabilir. O zaman takım içinde düzeltmeniz gereken şeylere daha az konsantre olabiliyorsunuz.

"SALINCAK PAYLAŞIMI HATA, ADAP OLMALI"

Burak Elmas, Beşiktaş maçından sonra yapılan salıncak paylaşımını hatalı bulduğunu belirterek şunları söyledi:

Kutlamanın da bir adabı olmalı. Bazı futbolcular da buna uyuyor. Fenerbahçeli bazı futbolcular yapıyor. Geçen sene Fenerbahçe'nin bizim sahada yaptıkları tam bir komedi filmi.

YENİDEN GALATASARAY BAŞKAN ADAYI OLACAK MI

"Galatasaray'da yeniden aktif olarak yönetici olmayı, başkanlığa aday olmayı düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Burak Elmas, şunları söyledi: