Burak Elmas: Hedefimiz Türkiye'nin ilk borçsuz kulübü olmak

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, gazetecilerle yaptığı görüşmede, "Hedefimiz bu Türkiye’nin ilk borçsuz, üst üste kâr eden, zarar etmeyen kulübü olmak" ifadelerini kullandı.

Süper Lig’de tarihin en başarısız sezonlarından birini geçiren Galatasaray’da, kelimenin tam anlamıyla ekonomik seferberlik ilan edilmiş durumda.

Geçtiğimiz günlerde başkan Burak Elmas ile başkan yardımcıları Bikem Kanık, Özgür Kalelioğlu, yönetim kurulu üyesi Ahmet Ozan Şener ve Sportif A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, ekonomi gazetecileri ile buluştu.

Başkan ve yöneticiler, hem kulübün mutfağında yaşananları anlattı hem de soruları yanıtladı.

Burak Elmas, Galatasaray’da bir devrim gerçekleştirdiklerini şu sözlerle açıkladı:

"DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK BİR MODEL YARATMAYI HEDEFLİYORUZ"

"Dünya futboluna örnek bir modeli hayata geçiriyoruz. Hedefimiz bu Türkiye’nin ilk borçsuz, üst üste kâr eden, zarar etmeyen kulübü olmak. Galatasaray’da, ekonomik olarak dünyaya örnek olacak bir model yaratmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki seneden itibaren bunun sonuçlarını almak istiyoruz. Hızlı davranmaktan ve hızlı sonuç almaktan başka çaremiz yok. Alınması gereken zaruri kararlar sürekli ertelenmiş. G.Saray’ın buradan hızlı çıkabilmesi için bazı şeyleri hızlı yapmamız lazım.





"POPÜLER BAŞKANLIK ZAMANI DEĞİL"

Futbolda popüler olmak isteyen başkan varsa, bu dönem o dönem değil. G. Saray, Beşiktaş, F.Bahçe diye ayırmadan söylüyorum; Toplu bir çözüm bulma iradesiyle bir araya gelmemiz lazım. Bu sektörel bir problem. Kazandığı kadar harcayabilen bir kulüp yok. Finansal Fair Play Türkiye’de uygulanamadı. 'Biz borçlanalım, bizden sonra gelen yönetim ödesin' mantığı, borçların ödenemez hale gelmesine sebep oldu."

Şu anda, Türkiye’de mevcut gelirlerle kredi borcunun faizini ödeyebilecek tek bir Futbol kulübünün bulunmadığını söyleyen Galatasaray Başkanı Burak Elmas, şöyle devam etti:

"Bizim 2.5 milyar liranın her 350 milyon liralık faizini ödememiz gerekiyor. Her sene borcumuz otomatik artıyor.





"AVRUPA’YA GiDEMEYiZ"

Oturup birlikte Türk futbolunu bu batık durumunda çıkarmanın yolunu oluşturmazsak, 1-2 sezon sonra ‘Finansal Fair-Play’ kurallarına uyulmadığı için hiçbir Türk takımı Avrupa’da futbol oynayamayacak.

Ciddi anlamda mali sıkıntıda olan, batmış bir futbol sektörü ile karşı karşıyayız. Türk futbolunun geleceği için bunu düzeltmek mecburiyetindeyiz. Türk futbolu için sektörel bir sıkıyönetim ilan edilmeli.





"İHTİYAÇ DEĞİL MECBURİYET"

İşte bu yüzden Türk sporunda bazı şeyleri hızlı düzeltmek adına diğer kulüpler de dahil aktif bir şekilde masadayız. Geçmişten gelen hataların tekrarlanmaması adına, tepkilere rağmen doğrusu neyse onu yapmaya devam edeceğiz. Görev süremizin sonunda Galatasaray’ı bu yola taşımış oluruz. Altını çizerek söylüyorum; Bu bir ihtiyaç değil, mecburiyet!"





GAYRiMENKUL TAKIMI 2 MiLYAR TL iÇiN SAHADA

Yönetim kurulu üyesi Ozan Şener anlattı: “Mecidiyeköy’deki bina 12-13 yıldır boş duruyor. Erden Timur ve Avi Alkaş’ın da aralarında bulunduğu bir ekip olarak binanın Galatasaray açısından en iyiyi yakalayacak şekilde değerlendirme formülü üzerinde çalışıyoruz. Kiralama yoluna gidersek 10 yıl için 200 milyon TL gelir elde ederiz. Ama rezidans projesine çevirip yabancıya satışa uygun hale getirebilirsek gelirimiz 600 milyon TL’nin üzerine çıkar.”





FLORYA iÇiN EMLAK KONUT iLE MASAYA OTURULDU

G.Saray, Florya’daki tesislerin yerinin değerlendirilmesi için yeniden Emlak Konut’la masaya oturdu. Şener, Florya’dan 1 milyar TL’nin üzerinde bir gelir beklediklerini Kemerburgaz’da tahsis edilen 100 dönümlük alana tesislerini etap etap yapacaklarını da söyledi.

Taşınma maliyetinin 450 milyon TL’yi bulabileceğini söyleyen Şener, “Florya arazisini de Emlak Konut’la birlikte en iyi şekilde değerlendiririz. Riva’yı da hesaba katarsak gayrimenkul projelerinden 2 milyar TL’nin üzerinde gelir bekliyoruz.” dedi.

"BiZ KOLAY OLANI DEĞiL ZORU SEÇTiK"

Geçtiğimiz 10 yılda sportif başarılara imza atılmasına rağmen büyük ve sürdürülemez bir ekonomik külfetin altına girildiğini öne süren başkan Elmas, sportif başarı uğruna gelecek kuşaklara büyük bir ekonomik darboğaz bırakıldığını söyledi. Elmas, kurtuluş formüllerini de açıkladı:

"DAHA BÜYÜK YÜK ALTINA SOKMAYIZ"

"Anlık popülist kaygılarla hamle yapıp bu güzide kulübü daha büyük yüklerin altına sokamayız. Biz kolay olanı değil, zor olanı seçtik. Biz yönetim olarak eleştirilerin hedefinde kalırız ama yarın bu tutumumuzun meyvesini Galatasaray’ımız yer. O nedenle rahatız.

"GELİRLERİMİZ SÜREKLİ DÜŞÜYOR"

Kulüp gelirleri ve mülkleri bankalara teminat olarak verilmiş durumda. Gelirler sürekli düşüyor. Yükselen döviz elimizi kolumuzu bağlıyor. Bankalarla girilen yeniden yapılandırma anlaşması gözden geçirilmeli. Bu çerçeve anlaşmasının bize getirdiği çok önemli sorumluluklar var. Önce borcunu ödeyeceksin, sonraki yıl zarar etmeyeceksin, ardından kredi maliyetlerini yöneteceksin."

"‘KULÜPLERi KURTARIYORUZ’ DiYORLAR AMA..."

Galatasaray Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, Bankalar Birliği ile imzalanan anlaşma için, “Kulüpleri kurtarıyoruz deniliyor ama işin işletme sermayesi tarafı düşünülmemiş. Yani, baştan ölü doğmuş bir yeniden yapılandırma. Ayrıca pandemi nedeniyle kulüplere destek veren ülkeler oldu. Bizde destek bir yana yüzde 15’lik stopaj, yüzde 40 vergiye dönüştü.” dedi.

"TORRENT BiLiMSEL ÇALIŞIYOR"

Burak Elmas, eleştirilerin odağındaki yeni teknik direktör Domenec Torrent’in de hâlâ arkasında:

"Bizim oyuncu yetiştiren, oyuncuların kişisel kabiliyetlerini ve gelişimlerini sağlayan yetiştirici bir misyona geçmemiz gerekiyordu. Torrent, bilimsel çalışan, rakamları iyi kullanan ve oyuncuların taktik varyasyonlarına çok dikkat eden bir isim.

"TAKIM GELİŞİYOR"

Burada takıma yaptığı katkı ve gelişimi görebiliyoruz. Yakın zamanda sahadaki pozitif sonuçları herkes görmeye başlayacak. Herkesin takdirini kazanacak, buna inanıyorum. Hoca ilk geldiğinde takımdaki ortalama koşu mesafesi 7-8 kilometrelerdeydi. Şu anda 9-10 kilometrelere çıktı. Daha da çıkacak.

KOŞU MESAFESi ARTTI

Saatte 20 km ve üstü koşu mesafesi Avrupa ortalaması maç başına 1-1.2 kilometreyken bizim takım 600-700 metrelerdeydi. Ve maçın 65-70’inci dakikalarından sonra fizik olarak düşüyorlardı. Son maçlara bakın, şu anda bu süre 80-85’inci dakikalara çıktı, daha da çıkacak."

KULÜPLER SÜPER LiG A.Ş VE SÜPER LiG TV iÇiN HAZIR

Burak Elmas, yayın ihalesi konusunda şu açıklamayı yaptı: “Yurt dışında liglerin bir şirket sistemi var ve ihaleyi onlar yapıyor. Aslında bunlar Türk futbolunda yapılması gereken Süper Lig A.Ş.’ye geçiş modeli. Kulüplerin bir TV kanalı kurması ve maçların buradan yayınlanması alınacak en uç karardı. Buna da kulüpler hazır.”