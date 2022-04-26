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    Burak Elmas idari ibrasızlığın kaldırılması için dava açtı

    Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 26 Mart tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul'daki idari ibrasızlığın iptaline ilişkin dava açtı.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 13:01
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 13:02
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    Burak Elmas idari ibrasızlığın kaldırılması için dava açtı

    Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve beraberindeki 9 yönetici mahkemeye başvurarak idari ibrasızlığın kaldırılması için dava açtı.

    Burak Elmas ve Yönetim Kurulu üyeleri idari yönden ibra edilmeme kararının iptalini ve yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı yönden ibra edildiklerinin tespitini istedi.

    Seçimi etkilemeyecek

    26 Mart'ta gerçekleşen son genel kuruldan bu yana 1 aylık idari ibrasızlık ve bunun tedbir talebi olmaksızın yapılması istendi. Bu durumun 30 Nisan'daki seçime bir engel teşkil etmediği de özellikle vurgulandı.

    Burak Elmas idari ibrasızlığın kaldırılması için dava açtı #1


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