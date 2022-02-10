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    Burak Elmas, Kayserispor maçı öncesi moral verdi

    Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Kayserispor maçı öncesinde Florya'ya giderek oyuncularla bir araya geldi.
    • Haber Merkezi
    • 10.02.2022 - 14:14
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    Burak Elmas, Kayserispor maçı öncesi moral verdi

    Galatasaray'da yönetim, Kayserispor maçına büyük önem veriyor. Başkan Burak Elmas, dün Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek hem Torrent'le hem de futbolcularla görüştü.

    "SİZE GÜVENİYORUM"

    Sarı-Kırmızılı ekibe, "Yanınızdayız" mesajı veren Elmas, "Size güveniyorum. Bu maçı kazanacağınızdan şüphem yok" ifadesini kullandı.

    Ayrıca gecikmiş alacaklarla ilgili de bir çalışma yapıldığı ve önümüzdeki günlerde tüm oyunculara önemli ölçüde bir ödemenin daha gerçekleşeceği belirtiliyor.

    Burak Elmas, Kayserispor maçı öncesi moral verdi #1


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