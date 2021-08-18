Euro
9.9478
0.71%
Dolar
8.482
0.6%
Altın
487.36
0.67%
Borsa
1.455
-0.46%
Bitcoin
386.500
-1.81%
EXEN Coin
26.46
-3.81%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C
    Burak Elmas: Kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye çalışmasın

    Burak Elmas: Kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye çalışmasın

    Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Marcao olayıyla ilgili, "Biz teknik direktörümüzle, takım kaptanlarımızla görüşerek aile içinde gereken cezayı vereceğiz" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2021 - 15:51
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 15:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao'yla ilgili kulübün nasıl karar alacağı merak konusu.

    Konuyla ilgili Galatasaray Başkanı Burak Elmas, açıklamalarda bulundu.

    Elmas açıklamalarında, "Bu bir aile meselesidir. Tek sıkıntısı canlı yayında ekrana gelmiş olmasıdır.

    "AİLE İÇİNDE CEZAYI VERECEĞİZ"

    Oyuncumuz zaten bu konuda gerekli açıklamayı yaptı. Biz teknik direktörümüzle, takım kaptanlarımızla görüşerek aile içinde gereken cezayı vereceğiz.

    Burak Elmas: Kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye çalışmasın #1

    "KİMSE RACON KESMEYE ÇALIŞMASIN"

    Başka kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye, reyting kasmaya çalışmasın. Bunu yapmayı çalışanları şiddetle uyarıyorum." ifadelerini kullandı.

    Burak Elmas: Kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye çalışmasın #2

    Marcao, Kerem ve ailesinden özür diledi İZLE

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir