Burak Elmas: Kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye çalışmasın

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Marcao olayıyla ilgili, "Biz teknik direktörümüzle, takım kaptanlarımızla görüşerek aile içinde gereken cezayı vereceğiz" dedi.

Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao'yla ilgili kulübün nasıl karar alacağı merak konusu.

Konuyla ilgili Galatasaray Başkanı Burak Elmas, açıklamalarda bulundu.

Elmas açıklamalarında, "Bu bir aile meselesidir. Tek sıkıntısı canlı yayında ekrana gelmiş olmasıdır.

"AİLE İÇİNDE CEZAYI VERECEĞİZ"

Oyuncumuz zaten bu konuda gerekli açıklamayı yaptı. Biz teknik direktörümüzle, takım kaptanlarımızla görüşerek aile içinde gereken cezayı vereceğiz.





"KİMSE RACON KESMEYE ÇALIŞMASIN"

Başka kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye, reyting kasmaya çalışmasın. Bunu yapmayı çalışanları şiddetle uyarıyorum." ifadelerini kullandı.

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