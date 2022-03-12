Burak Elmas: Kimseden torpil istemiyoruz

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Beşiktaş'la 14 Mart Pazartesi günü oynanması planlanan derbi maç için erteleme talebinde bulunduklarını açıkladı.

Yazılı bir açıklama yapan Elmas, "Biz kimseden torpil istemiyoruz, oynanabilmesi halinde ezeli rakibimizi pazartesi günü Ali Sami Yen'de aslanlar gibi bekliyoruz. 14 Mart Pazartesi günü oynanması planlanan Galatasaray-Beşiktaş maçının ileri bir tarihe ertelenmesiyle ilgili başvurumuzu, 11 Mart tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu'na ilettik." ifadelerini kullandı.

"İNTİKAM MOTİVASYONUYLA HAREKET EDİYORLAR"

Siyah-beyazlı camianın bu talebe olumsuz yaklaştığını aktaran Elmas, şu ifadeleri kullandı:

"Başvurumuzun ardından bazı Beşiktaş yöneticilerinin ve taraftarlarının konuyla ilgili olumsuz görüş bildirdiğini görüyorum, takip ediyorum. Belki de kendilerine göre haklılar ama biz de haklıyız. Haklılığımızın nedeni sadece Galatasaray'ın bu süreçten zarar göreceğine inanmamız değil çekinmemiz hiç değil. Bunu söylemeye bile gerek yok. Haklılığımızın nedeni bu süreçten en zararlı çıkacak tarafın Türk futbolu olacağından emin olmamız. Çok kez söyledik, Türk futbolunda bazı şeylerin değişmesi gerek. Evet belki değişmemek en kolayı ama değişmemeyi tercih ettiğimizde nelerle karşılaştığımızı son 20 yılda hep birlikte gördük. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş fark etmez. Son 20 yılda, Türk futbolu olarak sürdürülebilir bir başarımız var mı, sorumlusu kim, hata kimde? Hata hepimizde.

Hata bir başvurunun nedenlerini bile görmeye çalışmadan, intikam motivasyonuyla hareket etmekte. Hata, bir takımımız Avrupa'dan elendiğinde ona Türk futbolu için teşekkür etmektense atışmayı tercih etmekte. Bunu söylerken, çuvaldızı kendimize batırdığımızı da fark etmişsinizdir. Yıllardır, 'ezeli rekabet' söylemine sığınıp birbirimizi ayağımızdan tutup aşağı çektik. Ligimizin, futbolumuzun, kulüplerimizin geldiği yer ortada. Bir de farklı bir yol deneyelim. Evet, rekabet heyecan verir ama centilmenlik 'iyileştirir' ve aynı iyilik gibi, centilmenlik de bulaşıcıdır."





"ÜLKE PUANI DİYE BAŞLADIKLARI SEZONDA AVRUPA'DA GOL BİLE ATAMADILAR"

Türkiye Futbol Federasyonunun alt liglerdeki müsabakaların tamamını ertelemesinin yanı sıra Türkiye Basketbol Federasyonunun da aynı kararı aldığının hatırlatıldığı açıklamada Elmas, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu noktada ertelemeyle ilgili başvurumuzda söz sahibi olan herkese şunu hatırlatma görevini kendimde hissediyorum. Bundan 8 ay önce, Sayın Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı, değişmemesi gereken ve finansal eşit rekabeti sağlamaya yönelik ana kuralı 'Türkiye’yi Avrupa'da temsil ediyoruz. Biraz torpile ve kayrılmaya ihtiyacımız var, limitlerimizde hoşgörüye ihtiyaç var.' sözleriyle talep etti ve ülke puanı hedefi ile bu kuralların bozulmasında hiçbir mahsur görmedi.

Kurallara uyma samimiyeti önemlidir. Namağlup bir şekilde Avrupa'da mücadele etmeye devam eden Galatasaray'ın torpile de kayrılmaya da ihtiyacı yok. Bu noktada bizi yanlış anlamışlar. Bizim ülke puanını yükselterek Türkiye'ye +1 kontenjan sağlama savaşımızı anlamamaları normal. Çünkü kendileri, 'Ülke puanı, ülke puanı' diye başladıkları sezonda bırakın puan almayı, Avrupa'da gol bile atamadılar. Avrupa'da kazanmayı unuttukları gibi Galatasaray'ı da tanımıyorlar. Bu erteleme başvurusunun asıl sebebi çok sayıda lig müsabakasının ertelenmesine sebep olan, İstanbul'da hayatı durduran olağanüstü hava koşullarıdır.

Yoğun kar yağışının getirdiği bu olağanüstü koşullarda hiçbir zeminin üç günde iki maçı kaldıramayacağının gün gibi aşikar olmasıdır. Kaldı ki asıl sorun, takımımızın hala İstanbul'a ulaşamama sorunudur. Yani perşembe gecesi Camp Nou'da Barcelona'ya karşı akılcı ve belirleyici bir mücadele sergileyen takımımızın şu an itibarıyla hala İstanbul'a dönememiş olması, gün içinde de dönüşünün mümkün gözükmemesidir. Mevcut koşullar içinde pazar günü İstanbul'a dönüp dönemeyeceği de şu an için belli değildir. Adil rekabet ortamının, bizim dışımızdaki sebepler yüzünden ortadan kalkmasıdır. Türk futbolu için, Avrupa arenasında son yılların en önemli mücadelesi öncesi, takımımızın o maça yüzde 100 hazırlanabilme arzusudur."

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon deplasman maçlarında gol kaydedememişti.

"BAŞVURUNUN KABUL EDİLMESİ DAYANIŞMA İKLİMİNE KATKI SUNACAKTIR"

Açıklamasında ülke puanı konusuna vurgu yapan Elmas, şunları kaydetti:

"Türk futbolu olarak içinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde Avrupa Ligi'nde elde edeceğimiz her başarının, ülke puanımız için paha biçilemez bir değeri vardır. Çeyrek final, hatta olası bir final yolculuğu tüm milletimize büyük umut, güven ve moral verecektir ve tüm bunların ötesinde, bu başvurunun ilgili taraflarca kabul edilmesi yıllardır özlemini çektiğimiz centilmenlik ve dayanışma iklimine tarifsiz bir katkı sunacaktır. Türk futbolunda değişim, dönüşüm, temiz sayfa sözlerinin en fazla kullanıldığı dönemdeyiz. Şimdi bu sözlerin samimiyet testinden geçiyoruz. Diğer yandan başvurumuz kabul edilmezse de çıkar aslanlar gibi oynarız. Hiç sorun değil. Emin olun ki kızmayız, kin gütmeyiz. Yarın benzer bir durum geliştiğinde, Türk futbolunun Galatasaray'ın iradesine ihtiyacı olduğunda hiçbir şey olmamış gibi; ülkemizin, Türk sporunun, ebedi dostlarımızın yanında saf tutarız. Rakiplerimiz Avrupa'da başarılar kazandığında heyecanlarını, mutluluklarını paylaşırız. Ülkemize yaşattıklarıyla gurur duyarız. Bu kurucularımızdan bize miras kalmış bugüne kadar bu bayrağı gururla taşımış efsane başkanlarımızın bizlere öğrettiği Galatasaray değerlerinin bir gereğidir. 117 yıldır Galatasaray'ı var eden de bu değerlerdir. Biz kimseden torpil istemiyoruz. Bizi biraz kayırın da demiyoruz, gölge etmesinler yeter diyoruz. Geldiğimiz noktada oynanabilmesi halinde ezeli rakibimizi pazartesi günü saat 20.00'de Ali Sami Yen'de Nef Stadyumu'nda aslanlar gibi bekliyoruz."