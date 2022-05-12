Burak Elmas: Kirli bir oyun oynanıyor

Galatasaray'da seçim krizi hala devam ederken Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu'nun eleştirilerine "Galatasaray’da maalesef uzun zamandır çok kirli bir iktidar oyunu oynanıyor" ifadeleriyle yanıt verdi.

Süper Lig'de bu sezon kötü bir performans sergileyen Galatasaray'da diğer yandan tartışmalı başkanlık, seçimi gündemi yoğunlaştırıyor.

Kulüp üyesi Fırat Develioğlu'nun İstinaf Mahkemesi'ne tedbirin devamı yönündeki başvurusu sonrasında seçime tedbir kararı konulmuştu ve seçim iptal edilmişti.

Yönetim, seçimin 4-11 Haziran tarihleri arasında yapılması planladığını açıklamıştı.

"Ciddi kaygılar duyduğumuzu belirtmek istiyorum"

Kargaşaya yol açan seçim sürecine kısa bir süre kala, Eşref Hamamcıoğlu'ndan Başkan Burak Elmas ve mevcut yönetime eleştiri gelmişti.

Eşref Hamamcıoğlu, açıklamasında "Sürekli ertelemeler sonucunda, 4-11 Haziran tarihlerinde yapılmasına karar verilen seçime bu kadar az bir süre kalmasına rağmen, mevcut yönetimin, yeni gelecek yönetimlerin hareket alanını kısıtlayan ve kulübümüzü orta ve uzun vadeli taahhütlere sokan bir takım satın alma, kiralama, satma ve transfer eylemlerinden ve/veya bunlara teşebbüsten ciddi kaygılar duyduğumuzu belirtmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, başkanlığa yeniden aday olması beklenen Eşref Hamamcıoğlu'nun açıklamaları ve ithamlarına sert yanıt verdi.

"Galatasaray'da oynanan kirli bir siyaset oyununn ortaya çıkmasına yardımcı olmuştur"

Hürriyet'e yaptığı açıklamada; bütün iddiaları cevaplayacağını belirten Elmas,"Galatasaray'da maalesef uzun zamandır çok kirli bir iktidar oyunu oynanıyor. Daha dün yönetim kurulu toplantısında oy birliği ile ekip arkadaşlarımızla 'istisnasız hiçbir şubede seçim sonuçlanana kadar transfer yapmama kararı aldık. Bu aldığımız kararın ne kadar doğru olduğu bugün çok açık ve net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bu alınan karardan 1 gün sonra algı oluşturarak yanlış yönlendirme çabası, Galatasaray'da ayrıca oynanan bu kirli siyaset oyunu ve aktörlerinin ortaya çıkmasına yardımcı olmuştur. Bu ve buna benzer iddialarla ilgili yakında çok kapsamlı bir basın toplantısı yapacağım. Ve bütün iddiaları, iddia sahiplerinin isimleri ile cevaplayacağım." sözlerini söyledi.