Burak Elmas: Niyetimiz popüler olmak değil

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, son dönemlerde yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Popüler olma, dönemsel olarak alkışlanma niyetimiz yok." dedi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, GSYİAD Sarı-Kırmızı Kareler fotoğraf yarışmasının ödül töreninde açıklamalarda bulundu.

Son dönemde artan eleştirilere rağmen vazgeçmeyeceklerini söyleyen Elmas, "Ne kadar eleştiri olursa olsun, vazgeçmeyeceğiz. Galatasaray'ın geleceğini düşünüyoruz. Hedeflerimize birlikte yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

“BURAYA SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARILAR İÇİN GELDİK”

Sarı-kırmızılıların başkanı ayrıca, "Göreve gelirken ciddi bir mücadele verilmesi gerektiğini paylaşmıştık. Bu mücadeleyi verirken sporun hak ettiği gibi yönetilmesini istemeyen, Galatasaray'a geldiğimiz zaman da geçmişten gelen kavgaların bitmesini istemeyen, birleşmenin kutuplaşmayı engellediğini gören birçok kesimin karşı duracağını ve bunların da sesinin çok çıkacağını biliyorduk.

Her alanda Galatasaray'ı hem bu spor ikliminin değişiminde, sporun doğru yönetilmesinde ve Galatasaray Kulübünün sürdürülebilir bir geleceğe yürümesinde ve en önemlisi bu yürüyüşü birlikte yapmasını istiyoruz. Ne kadar eleştiri olursa olsun, ne kadar kasıtlı bir şekilde bu hareket engellenmeye çalışılırsa çalışılsın bundan asla imtina etmeyeceğiz. Buraya Galatasaray'ın sürdürülebilir başarılarla dolu geleceğini kurmak ve Türk sporunun geleceğine de katkı yapmak için geldik.





“POPÜLER OLMA NİYETİMİZ YOK”

Burada popüler olmak, dönemsel olarak alkışlanma niyetimiz yok. Sessiz çoğunluk olarak kastettiğimiz Türk sporunun paydaşlarının daha sesli olmasını, doğruların arkasında olması, kutuplaşmalardan beslenen insanların ortada gözükür bırakmamasını rica ediyorum." şeklinde konuştu.