Burak Elmas seçimde aday olmayacak

Galatasaray'da mevcut başkan Burak Elmas'ın, 11 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimde aday olmama kararı aldığı öğrenildi.

Galatasaray'da 11 Haziran'daki olağanüstü seçimli genel kurul öncesi yoğun gündem sürerken mevcut başkan Burak Elmas'ın aday olup olmayacağı büyük merak konusuydu.

Başkanın güçlü bir liste hazırlayarak seçim yarışına yeniden gireceği iddiaları dile getirilirken Burak Elmas'ın adaylıkla ilgili düşüncesi de ortaya çıktı.

3 aday var

Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk ve Nisan’da gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü seçim genel kurulu mahkemeye başvurarak iptal ettiren kulüp üyesi Fırat Develioğlu başkan adaylığını duyurmuştu.

Başvuruların 20 Mayıs’a kadar süreceği seçim takviminde sarı-kırmızılılar 11 Haziran’da yeni başkanını ve yönetim kurulunu seçecek.

Aday olmayacak

Hürriyet'in haberine göre; aday olup olmayacağı merak edilen Burak Elmas’ın, son günlerde camianın önde gelen isimleriyle bir araya gelip seçim gündemiyle ilgili görüşmeler yaptığı bilinirken bu görüşmelerin ardından yakın çevresinin tavsiyesiyle aday olmama kararı aldığı öğrenildi.

Öte yandan başkan Elmas’ın önümüzdeki günlerde Galatasaray’ın geleceğini ilgilendiren önemli konular hakkında uzun bir konuşma yapacağı ve kulübün sorunlarını dile getireceği belirtiliyor.

Neler olmuştu?

Galatasaray'da 26 Mart'ta yapılan Olağan Mali Genel Kurul'un ardından Burak Elmas ve yönetimi idari yönden ibra edilmezken sarı kırmızılılar seçime gitmişti. Seçim kararı, davalar sonrası mahkemeye taşınırken önce seçime tedbir getirilmiş ve 22 Nisan'da yapılan duruşma sonrası ise tedbir kaldırılmıştı. Önceki başvurunun sahibi olan genel kurul üyesi Fırat Develioğlu, seçimin iptali için bir üst mahkemeye giderek yürütmeyi durdurma başvurusunda bulundu.

2 gün önce akşam saatlerinde çıkan haberlerde seçimin iptal olduğu iddia edilmiş ancak kulübe konuyla ilgili bir mahkeme kararı ulaşmamıştı.

Yapılan başvuruyu kabul eden İstinaf Mahkemesi, 30 Nisan'da yapılacak olan seçime tedbir kararı koydu. Böylece Galatasaray'ın başkanlık seçimi iptal olmuştu.

Daire kararında, davacı Fırat Develioğlu'nun tedbir talebinin kabulüne karar verdiğini belirtti. Davacı Fırat Develioğlu'nun tedbir talebinin kabulüne karar verdi.

Kararda şu ifadeler kullanıldı: "100 bin lira teminat yatırılması karşılığında 26 Mart 2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı ile 27 Mart 2022 tarihinde alınan genel kurul kararlarının uygulanmasının, Galatasaray Spor Kulübü Derneği Tüzüğünün 87/22 maddesi gereği yönetim kurulu tarafından alınan 30 Nisan 2022 tarihinde yapılacak 2. toplantının icrasının tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir"

Elmas'ın basın toplantısının ardından Galatasaray'da yapılan resmi açıklamada, seçimin 7-11 Haziran tarihlerinde yapılacağı duyurulmuştu.