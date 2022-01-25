Burak Elmas: Seçimi düşünmüyorum

Galatasaray Başkanı Burak Elmas erken seçimle ilgili, "Şu anda ben ne ibrayı ne de istifayı veya seçimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına katıldı.

Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Elmas, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"NE İSTİFAYI NE DE SEÇİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Fatih Altaylı'nın, "Bir seçim kararı almayı düşünüyor musunuz? Camiada bir rahatsızlık var. İbra edilmesin şeklinde bir çalışma da var. İdari anlamdaki tutumuzun sebebiyle ibra edilmeyeceğiniz söyleniyor camiada. Seçime gitmek gerekmez mi?" sorusuna Elmas, "Tabii ki eleştiriler çok doğal. Çok adaylı bir seçimden 41 oyla çıktık. Şu anda ben ne ibrayı ne de istifayı veya seçimi düşünüyorum." şeklinde cevap verdi.

"GHEZZAL'DAN MALİYETİ NEDENİYLE VAZGEÇTİK"

Beşiktaşlı futbolcu Rachid Ghezzal konusuna değinen Elmas, "Futbolcuları scouting departmanımız önerdi. Alternatifli bir listemiz vardı. Ghezzal da o listedeydi. Ancak maliyeti sebebiyle ben ve arkadaşlarım transferini yapmadı. Ghezzal transferinde maliyetinin net 4 milyon euroya geldiğini gördük ve Galatasaray'ın geleceğiyle ilgili böyle bir karar almamayı uygun gördüm" diye konuştu.

Elmas, Fatih Terim ile ilgili olarak, "Biz gelirken Terim ile çalışacağımızı net belirterek geldik. Diğer adaylar da tasarruflarını dile getirmişti. Göreve gelince hoca ile oturduk ve anlayışı değiştirmemiz gerektiğini söyledim. Genç, potansiyelli, satabileceğimiz oyuncuları transfer edelim dedim" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Elmas, "Aldatılma kelimesinin içeriğini doldurmak lazım. (Fatih Terim'in) Orada ne kastettiğini bilmiyorum" diye konuştu.

"TFF, GALATASARAY KARŞITI"

Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) karşı eleştirilerde bulunan Elmas, "Karşımızda, ciddi anlamda Galatasaray karşıtı olduğunu düşündüğümüz bir federasyon var. Hakemlerle ilgili ciddi sorunlar var. Federasyonla ciddi görüşmeler yaptık. Takımda da problemler var ama hakemlerle ilgili problemleri bunlarla karıştırmamak lazım. Bazı hatalar bize organize şekilde yapıldı. Onun için operasyon yaptıklarını düşündüm. Hala düşünüyorum. TFF içinde bizim gitmemizi isteyenler var. TFF, tam anlamıyla özerk değil, bu yüzden kulüplere karşı sorumluluk hissetmiyor" ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM AÇIKLAMASI

Elmas, Fatih Terim ayrılığına değinerek "Son dönemlerde çok fazla yalan bilgi servis edildi. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı, istediği teknik direktörle, istediği zaman görüşebilir. Buna mecbur. Yaz ayından bu yana hoca aradığımız haberleri doğru değil. Domenec Torrent ile görüşmeleri ben yaptım. Hocamıza, Pep Guardiola'nın yardımcısıyla görüştüğümüzü söyledim. Fatih Terim'e, Torrent ile görüşmenin detaylarını anlatmadım. Daha sonra en uygun opsiyon bu olduğu için Fatih Terim’le yolları ayırdım. Fatih Terim ile yolların ayrıldığı zamanki verilere bakarsanız, bu kararı almak için yeterli sebebim vardı" diye konuştu.

"YIPRANMASINI İSTEMEDİM"

"Ben hala Fatih Terim'in önemli bir futbol aklı olduğunu düşünüyorum." diyen Elmas, "Bir efsanemizin sahadaki sonuçlarla yıpranmasını istemediğimi, onu bir ‘futbol aklı’ olarak, başkan yardımcısı göreviyle yanımda görmek istediğimi söyledim. Fatih Terim bunu istemedi. 1911'de Ali Sami Yen, 'Beni çok eleştiriyorsunuz, taşın altına elini koymak isteyen varsa benden davet beklemesin, gelip yardım etsin' demiştir. Ben de bunu yapmaya çalıştım." dedi.

"İSTİŞARE KURULUNU COVID SEBEBİYLE TOPLAMADIK"

"Covid-19 sebebiyle belli bir yaşın üzerinde büyüklerimiz olduğu için istişare kurulumuzu toplamadık" diyen başkan Elmas, "Divan kurulu toplantımızı online yapacağız. Bazı başkanlarımızla sürekli görüşüyoruz. Çok çok büyük bir projeyi konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

"IŞITAN GÜN'ÜN TWEETLERİ BİZİ DE RAHATSIZ ETTİ"

"Hande hanımla ve Işıtan Gün ile ilgili yapılması gereken bir şey varsa ben de yaparım, yönetimdeki arkadaşlarım da yapar. Işıtan Gün'ün tweetlerinden biz de rahatsızız. Yönetimdeki kadın arkadaşlarımızın görüşlerini özellikle aldım. Işıtan Gün de özür diledi ama burada amaç başka. Bir cadı avı söz konusu."

FLORYA PROJESİ

"Florya projesiyle Galatasaray'ın bütün borçlarını ödeyebiliriz. Detaylara girmek istemiyorum, bozmak isteyenler olabilir. Dursun Özbek'ten de bu konuda yardım istedik. Riva projesinde borçlu çıkabiliriz. Onu da halletmeye çalışıyoruz. Florya Pojesi'nin tamamlayabilirsek Galatasaray'ın, Türkiye'nin ilk borçsuz kulübü olma şansı var."

“GOMIS’LE GÖRÜŞÜYORUZ”

"Çok talihsiz bir dönem yaşadık. Cezalılar, kaleci sakatlıkları, Afrika Kupası... Kısa bir dönemimiz var, araştırma yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde 1 veya 2 ismi kadromuza katmak için çalışıyoruz. Bafetimbi Gomis, görüştüğümüz oyunculardan biri. Hocamızla da görüştük. Büyük bir ihtimalle Yedlin ayrılacak, yerine Omar'ı koyacağız. Galatasaray'a, maliyeti uygun ama katkısı yüksek oyuncular almamız lazım. Galatasaray küme düşme tehlikesi yaşamayacak. En kısa sürede bu durumdan kurtulacağız.”