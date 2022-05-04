Burak Elmas, seçimlerde aday olmaya hazırlanıyor

Sarı-kırmızılılarda yeni seçim tarihini 11 Haziran olarak belirleyen Burak Elmas'ın, yeni bir listeyle tekrar aday olacağı öğrenildi.

Başkanlık koltuğundaki 9 aylık çalkantılı süreç sonunda idari yönden ibra edilmeyen ve seçime gitmek zorunda kalan, ancak mahkeme kararıyla yeniden seçime girmesinin yolu açılan Burak Elmas'ın, tekrar adaylığını koymaya hazırlandığı öğrenildi.

Son yapılan olağanüstü yönetim kurulu toplantısında, ekibiyle ciddi tartışmalara giren ve "Gerekirse istifa ederiz" baskıları sonrası seçim tarihini 11 Haziran olarak açıklamak zorunda kalan sarı-kırmızılı kulübün patronu, buna karşın kolay kolay veda etmeye niyetli değil.

Seçime girmeyi planlıyor

Burak Elmas'ın, başlattığı projeleri tamamlamak amacıyla yeniden seçime girmek üzere liste çalışmalarına başladığı ve ekibinin neredeyse tamamına yakınını değiştirmeyi planladığı ortaya çıktı.

Elmas'ın, özellikle Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki arazinin satışı sırasında kulübün başında olmak ve süreci yönetmek istediği belirtiliyor. Bununla birlikte futbol şubesinin Kemerburgaz'daki yeni yapılacak tesislere taşınması operasyonunda da Burak Elmas'ın etkin rol oynamayı düşündüğü ifade edildi. Başkan'ın ayrıca, çok daha güçlü isimlerle yeni bir liste oluşturmak istediği ve bu yönde yoğun temaslara başladığı kaydedildi.

Torrent'i de yollayacak

Bu arada Burak Elmas'ın yeniden seçilmesi durumunda Domenec Torrent'le de yolları ayıracağı, yerli bir hocayla çalışıp, tüm transferleri kendi ekibiyle birlikte gerçekleştirmeye hazırlandığı öğrenildi.

Fanatik’in haberine göre; Başkan'ın bu hafta içerisinde İspanyol hocayla bir ön görüşme gerçekleştirip, tazminat konusunu masaya yatıracağı da gelen haberler arasında.