Burak Elmas: Soyunma odasında gizli ses kaydı yapan gözlemci yakaladık

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Elmas, TFF kurulları ve maç gözlemcileri hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, medya mensuplarıyla sohbet toplantısında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Elmas, "Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) çözüm istemeyen, çözümsüzlükten beslenen isimler var. TFF'de seçimlere hazırlanan gruplar Nihat Özdemir'i de zor durumda bırakıyor. Bizim TFF'den isteğimiz eşit uygulama." dedi.

Galatasaray Başkanı, "Hakemlerin kararları kulübe ve kişiye karşı aynı olmalı." ifadelerini kullandı.

"GİZLİ SES KAYDI YAPAN GÖZLEMCİ YAKALADIK"

Elmas, "Soyunma odamızda gizli ses kaydı yapan gözlemci yakaladık. Hakem raporunu değiştiren gözlemciler var. Federasyonun raporlarını sızdıran kişiler de var. Disiplin kurulunda da kasıtlı sevkler bulunuyor. İlk defa kulüp başkanları aynı konularda mutabık. Biz sisteme uymayacağız, sistemi değiştireceğiz." açıklamasını yaptı.