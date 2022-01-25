Burak Elmas taraftarın hedefinde

Galatasaray'da alınan kötü sonuçlar ve seçim öncesi vadedilen şeylerin gerçekleştirilmemesi nedeniyle taraftarlar, faturayı Burak Elmas'a kesti.

Süper Lig'in 23. haftası geride kalırken, Galatasaray'da kötü gidiş tüm hızıyla devam ediyor.

Alınan Trabzonspor mağlubiyetiyle de taraftarlar takımın durumundan bir hayli öfkeli.

Yönetimini hatta teknik heyetini değiştiren Başkan Burak Elmas, geçen hafta Florya'da mesai harcadı.

Trabzonspor karşılaşması öncesi takımı bir yıl aradan sonra kampa aldırıp, çifte prim sözü verdi ama yine de kötü gidişi engelleyemedi. Son 11 haftada 1 galibiyet alan ve üst üste 4 kez yenilen sarı-kırmızılı takım, düşme hattına iyiden iyiye yaklaşınca camia faturayı Elmas'a kesti.

Taraftarın istifasını istediği, üyelerin seçim kararı almasını beklediği Burak Elmas, başkan seçildiği 19 Haziran 2021 tarihinden bu yana vadettiği projeleri hayata geçiremedi.

TRANSFERLER YETİŞMEDİ

10 gün içinde transferler bitecek' demesine rağmen Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 5-1 kaybedilen PSV maçına transferler yetişmedi.

FUTBOLCULARIN MAAŞI İÇERİDE

40 milyon dolar kasa kolaylığı sağlayacağız' vaadinde bulundu ama mali sıkıntı çözülemedi. Futbolcuların iki maaşları içerde.

100 milyon dolar yabancı kaynaklı stat sponsorluğu hazır' dedi, çözüm daha düşük rakama yerli kaynakta bulundu.

TFF GERGİNLİĞİNDEN ZARARLI ÇIKTI

'Galatasaray'ın haklarını savunacağız' çıkışı yaptı ancak taraftar, bu sezon en çok hakem hatasına maruz kalan kulüp olduğuna inanıyor.

'Sistemi değiştireceğiz' diyerek meydan okudu. Futbol Federasyonu ile yaşanan gerginlikten sarı-kırmızılı kulüp zararlı çıktı.

TERİM’LE YOLLARI AYIRDI

Fatih Terim'le 3 yıllık proje hazırlamasına rağmen tecrübeli teknik adamın görevine 10 Ocak itibariyle son verdi.

PİLOT TAKIM SON SIRADA

Yurt dışından bir pilot takım alma düşüncesini hayata geçirdi. Satın alınan Niğde Anadolu 2. Lig'de son sırada.

FLORYA VE KEMERBURGAZ İÇİN ADIM ATILMADI

Aslan Kart çıkartılacaktı ama bu proje de askıya alındı. Florya ve Kemerburgaz için henüz somut adım atılmadı.

YÖNETİM DE FİRE VERDİ

Galatasaray Başkanı olarak 220 günü geride bırakan Elmas, bu süreci iyi yönetemediği gibi yol arkadaşlarından da fire verdi. Sportif AŞ.'den Fatih Terim'e yakınlığı ile bilinen Ali Gücüm, başkan yardımcısı Rezan Epözdemir ve genel sekreter Köksal Ünlü istifa etti. Kurumsal İletişim Direktörlüğü'ne getirilen Ahu Özyurt görevini bıraktı.